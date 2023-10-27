Бойко пообіцяв дати роботу звільненому за російську таксисту

Нардеп від забороненої "ОПЗЖ" обурився звільненням таксиста Bolt за відмову говорити українською мовою та назвав це дискримінацією. Він пообіцяв знайти чоловіка та допомогти йому з працевлаштуванням.

Народний депутат України, голова парламентської групи "Платформа за життя та мир" (раніше - співголова нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя") Юрій Бойко запропонував роботу таксисту, звільненому з компанії Bolt за відмову перейти на українську мову.

У відеозверненні, записаному російською мовою, та оприлюдненому в п'ятницю, 27 жовтня, у Telegram, Бойко зазначив, що "будь-яка дискримінація людини - огидна, особливо за мовною ознакою".

Політик розкритикував позицію уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня, який виступив за покарання таксиста. "Патріотизм показують російськомовні люди, які воюють на фронті. Все інше - огидне. Ми допоможемо людині, яку образили, забрали в нього роботу. Ми знайдемо його і обов'язково працевлаштуємо", - сказав Бойко.

Скандал з водієм Bolt

Напередодні соціальні мережі сколихнуло відео, на якому водій таксі російською мовою називає пасажирок "хворими людьми" нібито через їхнє прохання перейти в обслуговуванні на українську. На ролику він викладає речі пасажирок на узбіччя та просить їх вийти з авто.

У компанії Bolt, через додаток якої працював чоловік, відреагували на інцидент, зазначивши, що назавжди припинили з ним співпрацю. "Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їхнім офіційним запитом", - заявили в компанії у відповіді на запит користувача Facebook.

Кремінь також прокоментував інцидент, виступивши за притягнення водія до відповідальності. "Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності”, - сказав він.

За його словами, чоловік порушив статтю 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна мова. За порушення цієї норми закону передбачається адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3400 до 5100 гривень.

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