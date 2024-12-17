Єврокомісія розслідує маніпуляції виборами через TikTok

У Брюсселі розпочали офіційне провадження, яке ґрунтується на ознаках іноземного втручання в президентські вибори в Румунії через TikTok.

Європейська комісія ініціювала офіційне провадження щодо китайської соцмережі TikTok у зв'язку із імовірним порушенням Закону про цифрові послуги (DSA) в контексті нещодавніх президентських виборів у Румунії. "Ми повинні захистити наші демократії від будь-якого виду іноземного втручання. Щоразу, коли ми підозрюємо таке втручання, особливо під час виборів, ми маємо вживати швидких і рішучих дій", - заявила у вівторок, 17 грудня, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Провадження ґрунтується на серйозних ознаках іноземного втручання у вибори президента Румунії, заявили в Брюсселі. Після відкриття провадження ЄК продовжить збирати докази, наприклад, надсилаючи TikTok додаткові запити на інформацію, проводячи моніторингові дії, співбесіди, перевірки та запитуючи доступ до алгоритмів, наголосили в ЄК.

Тим часом китайська компанія Bytedance, якій належить TikTok, заявила, що надала Єврокомісії всеосяжну інформацію. У концерні стверджують, що в TikTok відсутня оплачена політична реклама та видаляється контент, що порушує правила соцмережі щодо боротьби з дезінформацією та розпалюванням ненависті.

Підозри щодо TikTok

Раніше Єврокомісія надіслала TikTok запит на інформацію відповідно до "Закону про цифрові послуги" (DSA) щодо алгоритмів його роботи в контексті президентської виборчої кампанії в Румунії. DSA зобов'язує інтернет-компанії вживати активних дій проти ненависті та підбурювання в мережі. За порушення загрожують штрафи до шести відсотків від обороту компанії.

На початку грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, на яких ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску несподівано набрав майже 23 відсотки голосів і пройшов до другого туру. Джорджеску мав у запланованому на 8 грудня другому турі виборів поборотися з правою центристкою Єленою Ласконі. Прем'єр-міністр Румунії соціал-демократ Марчел Чолаку, який також балотувався на посаду президента, несподівано посів у першому турі лише третє місце і вибув із перегонів.

Рішення про скасування результатів прешого туру виборів було ухвалене після того, як офіс президента Румунії розсекретив розвіддані, що підтверджують вплив на вибори на користь проросійського кандидата Джорджеску. Серед іншого згадувалася "партизанська" кампанія в TikTok з "маніпульованими" інфлюенсерами і використанням алгоритмів, а також понад 85 тисяч кібератак. Свою передвиборчу кампанію Джорджеску проводив переважно в соцмережі TikTok, де його відео набрали сотні тисяч поширень.

Розвідка заявила, що Румунія є ціллю "агресивних" гібридних дій Росії, включно з кібератаками, витоками інформації та диверсіями.

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Розслідування Єврокомісії щодо TikTok

Це вже третє розслідування Єврокомісії щодо TikTok. Перше з них було розпочате в лютому 2024 року і стосується "захисту неповнолітніх, прозорості реклами, доступу аналітиків до даних, а також управління ризиками, пов'язаними з адиктивним дизайном і шкідливим контентом".

Другу процедуру було відкрито у квітні невдовзі після запуску застосунку TikTok Lite в Іспанії та Франції. У серпні ЄК за підсумками розгляду зобов'язала вилучити програму винагород у цьому застосунку, оскільки вона порушує закон про цифрові послуги. Програма дає змогу користувачам заробляти бали під час виконання певних "завдань", яу-от перегляд відео, проставляння позначки "сподобалося", підписок і запрошення друзів.

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