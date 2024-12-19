Рада з другої спроби відкликала Бойка з комітету

Юрія Бойка виключили з парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Депутати також закликали президента Володимира Зеленського позбавити того звання Героя України.

Верховна Рада України під час засідання в четвер, 19 грудня, проголосувала за відкликання народного депутата, голови групи "Платформа за життя та мир", який раніше був співголовою нині забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, відповідне рішення підтримали 258 парламентарів. Відкликати Бойка з комітету вдалося з другої спроби, адже напередодні, 18 грудня, Рада провалила голосування - "за" були лише 217 депутатів.

Рада просить Зеленського позбавити Бойка звання Героя України

Іншим голосуванням у цей день Рада 232 голосами "за" звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити Бойка звання "Герой України".

Як повідомлялося, 14 грудня Бойко опублікував у соціальній мережі TikTok відео, в якому заявив, що "радикали почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Після резонансу, яке викликало це відео, Бойка допитала Служба безпеки України.

Згодом нардеп у новому відео вибачився перед українцями, яких "образили слова", і наголосив, що всі мають "бути єдиними, націленими на перемогу над зовнішнім агресором і відставити у бік всі внутрішні розбіжності". "Я вже точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією і воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії і нападу на нашу країну, - сказав він.