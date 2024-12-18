Рада не змогла відкликати Бойка з парламентського комітету

Народні депутати не змогли відкликати нардепа Юрія Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для ухвалення постанови не вистачило дев'яти голосів.

Верховна Рада України у середу, 18 грудня, не змогла відкликати народного депутата Юрія Бойка з парламентського комітету з питань з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"Бойка не вигнали з Комітету. Не вистачило голосів. За - 217. Боже, такої ганьби вже давно не було", - повідомив Гончаренко.

Питання про відкликання Бойка з комітету з прав людини буде винесено на розгляд Верховної Ради повторно, заявив згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування", - написав Арахамія в Telegram.

Напередодні народні депутати викликали першого заступника генерального прокурора Олексія Хоменка та голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка для доповіді про діяльність проросійських партій і оцінку висловлювань народного депутата Юрія Бойка. Хоменко і Малюк прийшли у парламент, але не виступали із трибуни, а взяли участь у закритому засіданні з керівниками фракцій і груп, пише "Українська правда".

Бойко визнав Путіна воєнним злочинцем

14 грудня голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував у соцмережі TikTok відео, в якому заявив, що "радикали почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити". Після резонансу Бойка допитала СБУ.

Згодом нардеп у новому відео вибачився перед українцями, яких "образили слова", і наголосив, що всі мають "бути єдиними, націленими на перемогу над зовнішнім агресором і відставити у бік всі внутрішні розбіжності". "Я вже точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією і воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії і нападу на нашу країну, - сказав він.