В Україні зробили перший крок до заборони Telegram?

В Україні держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram. Втім, є винятки та неузгодження, через які заборона може не спрацювати, кажуть експерти.

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків. Як повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони (РНБО) таке рішення було ухвалено на засіданні НКЦК 19 вересня.

"З метою мінімізації загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств-операторів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні. Там також зазначається, що представники СБУ та Генштабу ЗСУ доповіли про використання Telegram Росією для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

Виступаючи на засіданні НКЦК, начальник головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов оприлюднив дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних. "Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram - це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", - наголосив Буданов.

Кирило Буданов: "Питання Telegram - це питання не свободи слова, це питання національної безпеки" (фото з архіву) Фото: SOPA Images/ZUMAPRESS/picture alliance

Заборона Telegram без заборони?

Окремих роз’яснень, що дерожслужбовцям та військовим робити з інформаційними каналами в Telegram, чи можливе використання популярного месенджера, якщо пристрій приватний, а не службовий, в повідомленні РНБО не було.

"Це лише PR-акція, а не державне реагування. Ми звикли, що багато з того, що робиться владою, робиться заради хайпу. І ситуація з Telegram - яскравий тому приклад. Адже хто заборонив, що саме заборонено і кому - нічого про це невідомо. Новини є, якихось рішень про заборону - цього немає", - прокоментував рішення член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook. За його словами, заборонити використання будь-чого в Україні може або закон, або суд, але наразі такого закону ухвалено ще не було. "НКЦК - це навіть не державний орган. Це просто один з робочих органів РНБО. Повноважень щось забороняти у нього немає - для цього потрібен закон. Закон, якого немає", - наголошує Княжицький.

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Обмеження на використання Telegram не стосується офіційних сторінок

Пізніше в своєму Telegram-каналі роз’яснення надав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. "Державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах. Я раніше говорив, пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів", - написав Коваленко та додав, що рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер та не забороняє державним органам, військовим формуванням та іншим вести офіційні сторінки в Telegram.

"Telegram нам привела команда Офісу президента в 2019 році після перемоги Володимира Зеленського на виборах. До цього Telegram у нас не був настільки популярний в Україні. І я не бачу зараз у влади політичної волі стосовно заборони Telegram. Навпаки, влада активно використовує Telegram, він для них є основним ресурсом, і це рішення НКЦК якраз виписано таким чином, що цей ресурс продовжить використовуватись для державних комунікацій", - сказала DW директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк.

Оксана Романюк: "Влада активно використовує Telegram, він для них є основним ресурсом" Фото: privat

Вона не вірить, що в Україні можуть повністю заборонити Telegram і не виключає, що через винятки з правил та неузгодження навіть нинішня заборона його використання військовим та держслужбовцям може не спрацювати.

Telegram залишається в Україні основним джерелом інформації

Як показало останнє дослідження Internews Network, у 2024 році Telegram продовжує залишатись основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73% українців. Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, пише ZN.ua. Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81%.

Як повідомив голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, нинішнє обмеження використання Telegram не стосуватиметься простих користувачів. "В цьому напрямку домовилися активізувати співпрацю з міністерством культури та інформаційної політики України роз'яснювальну роботу щодо шкідливості Телеграму", - написав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.