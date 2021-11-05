Ексспікер Ради Дмитро Разумков створює об'єднання депутатів

Колишній голова Верховної Ради України, а нині позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Про це повідомила його прессекретарка Ольга Туній в п'ятницю, 5 листопада.

"До міжфракційного об'єднання увійдуть близько 25 народних депутатів", - цитує Туній агенція "Інтерфакс Україна". За її словами, документи про створення об'єднання, найімовірніше, вже було направлено спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.

Туній зазначала, що до об'єднання увійдуть, зокрема, нардепи Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі четверо з фракції "Слуга народу"), колишня представниця монобільшості Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "Слуги народу", а також депутат "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Пізніше сам Разумков в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що до об'єднання увійдуть депутати, які, зокрема, не голосували за його відставку з посади голови Верховної Ради. "Станом на сьогодні це 25 колег. Справді, це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати й Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа, і люди приєднуватимуться, люди розумітимуть, куди потрібно рухатися і виконувати нарешті ті обіцянки й дотримуватися тих принципів, з якими ми всі йшли", - сказав Разумков.

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Колишній "слуга народу"

Дмитро Разумков короткий час очолював партію "Слуга народу" і за списком цієї політичної сили 2019 року потрапив до Верховної Ради. Але згодом він потрапив у немилість з боку власної ж політичної сили. Серед причин - конфлікт через ухвалений у вересні цього року закон про деолігархізацію. Перед другим читанням закону на той час спікер Разумков направив документ на розгляд Венеціанської комісії - дорадчого органу Ради Європи, який надає висновки про відповідність законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Такі дії тоді жорстко розкритикував глава фракції "Слуга народу" Арахамія та президент Володимир Зеленський. Намагання надіслати до Венеціанської комісії неостаточний варіант закону вони розцінили як затягування його ухвалення. Зрештою, 7 жовтня ВР відкликала Разумкова з посади голови парламенту.

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Політичні амбіції

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) у жовтні, понад 39 відсотків українців негативно ставляться до відставки Разумкова, і лише 8 відсотків підтримують таке рішення. Водночас Разумков з'явився у президентському рейтингу КМІС з понад сімома відсотками підтримки.