Депутати відкликали Разумкова з посади голови Верховної Ради

Верховна Рада України відкликала голову парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади. Відповідне рішення на засіданні в четвер, 7 жовтня, підтримали 284 народних депутати, зокрема, 215 - від парламентської фракції "Слуга народу".

Також відкликання Разумкова підтримали 20 народних депутатів від фракції "Батьківщина", 19 народних депутатів із групи "За майбутнє", 18 народних обранців із групи "Довіра", шість депутатів від фракції "Голос" та шість позафракційних.

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Не підтримали рішення фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність".

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Разумков застеріг від узурпації влади в Україні

Сам Разумков у доповіді під час розгляду питання його відставки застеріг депутатів від втрати демократії й парламентаризму, а також від узурпації влади. Він наголосив, що незалежно від того, хто буде головою Верховної Ради, парламент має залишатися суб'єктною інституцією.

"За будь-яких штормів та ураганів український парламент має залишатися запобіжником, яким він був у нашій історії, і точкою рівноваги та балансу", - наводить слова політика "Інтерфакс-Україна".

Конфлікт Разумкова та фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, 5 жовтня народні депутати підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від ведення двох найближчих засідань Верховної Ради. Водночас сам спікер парламенту назвав це рішення незаконним.

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Парламентська фракція "Слуга народу" 2 жовтня на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Разумкова з його посади.

Серед імовірних причин його відкликання українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.

Потенційним кандидатом на посаду спікера парламенту замість Разумкова є перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.