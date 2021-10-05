Разумков вважає незаконним своє відсторонення від ведення засідань Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав своє відсторонення від ведення двох пленарних засідань парламенту незаконним. При цьому він не має наміру оскаржувати його в суді. Про це політик заявив у вівторок, 5 жовтня, під час брифінгу у Верховній Раді.

На переконання Разумкова, доводити, що відсторонення від посади є незаконним, коли люди про це знають, - "це боротися з вітряними млинами". "Якщо хтось хоче продемонструвати, що я тримаюсь за посаду, - то ні, я навіть не буду заважати", - заявив він.

Спікер Ради запевнив, що для нього парламент є інституцією, "яку не можна паплюжити". Разумков додав, що не має наміру перетворювати політичні чвари на "багнюку, якою забризкає парламент".

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За його словами, якщо чинна парламентська більшість "хоче йти поза законом, нехай ідуть". "Я не буду звертатися до суду", - додав Дмитро Разумков.

Голова українського парламенту сподівався, що за два роки свого головування зміг "повернути ВР до парламентської роботи". Водночас він висловив припущення, що "десь я помилився і в людях, і помилився в цінностях, з якими вони йшли".

Виключення з чатів "Слуги народу"

Крім того, Разумков зауважив, що його виключили з партійних та фракційних чатів "Слуги народу". За його словами, це сталося вчора під час погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. З огляду на це спікер Ради зауважив, що не всі люблять критику, багатьом простіше "закрити вуха, очі і рота та мовчати".

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Нагадаємо, раніше цього ж дня 240 народних обранців підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від ведення двох найближчих засідань Верховної Ради. Ініціювали відсторонення фракція "Слуга народу", а також групи "Довіра" та "За майбутнє". Питання про відкликання Разумкова з посади депутати включили до порядку денного засідання Верховної Ради, яке відбудеться у четвер, 7 жовтня. Серед імовірних причин його відкликання українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.