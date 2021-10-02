"Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова

Народні депутати фракції "Слуга народу" (СН) зібрали понад 150 підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Про це повідомляється на сайті та Facebook-сторінці партії ввечері в суботу, 2 жовтня.

"Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України", - зазначила речниця фракції Юлія Палійчук. Пропозиції щодо відкликання спікера можуть вноситися до парламенту не менше ніж однією третиною народних депутатів від конституційного складу Ради.

1-2 жовтня фракція СН проводить виїзне засідання у Трускавці.

Реакція Разумкова

Як повідомлялося, після того, як представники "Слуги народу" почали виступати за відставку Дмитра Разумкова, голова Верховної Ради України запросив їх обговорити результати своєї роботи 4 жовтня.

Разумков заявив, що готовий дискутувати із депутатами від СН про будь-які питання, зокрема, кожну пов'язану з ним подію. "За кожну свою дію готовий відповісти, але коли це (обговорення ймовірної відставки - Ред.) відбувається за моєю спиною, це виглядає, м'яко кажучи, непорядно", - сказав він у ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" увечері 1 жовтня.

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Арахамія прокоментував пропозицію

Голова депутатської фракції СН Давид Арахамія прокоментував пропозицію Разумкова. "Це потрібно обговорювати з нашою фракцією. Несподіване, так би мовити, запрошення, тому що так ніколи не було", - сказав він журналістам у Трускавці в суботу, 2 жовтня.

Розвиток конфлікту

Раніше повідомлялося, що депутати від СН почали збирати підписи за відставку Разумкова. Окрім того, аналогічне звернення подав від свого імені голова фракції Давид Арахамія.

Разумков заявив, що його не запросили на виїзне засідання "Слуг народу" у Трускавці - так звану "велику фракцію", де народні депутати мали слухати звіт глави уряду Дениса Шмигаля, проводити нараду з силовиками і зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Разумковим та іншими членами СН через самостійне ухвалення спікером деяких рішень, із якими не погоджувалися в Офісі президента. Конфлікт між Разумковим і СН став публічним 20 вересня, коли спікер виступив проти внесення до порядку денного Верховної Ради пакету законопроєктів про деолігархізацію. Разумков наполягав, що вони не були готові до розгляду. Сам він на момент голосування за них не був присутнім у залі засідань, бо вдруге заразився коронавірусом.

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