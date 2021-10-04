У "Слузі народу" запевняють, що мають голоси для відставки Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія висловив переконання, що понад 240 депутатів підтримають відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це у понеділок, 4 жовтня, з посиланням на слова Арахамії повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

У своєму Telegram-каналі вона пише, що за час проведення зборів депутатів фракції у Трускавці було зібрано 197 підписів "за" відставку спікера. Втім, збір підписів триває і в Києві, додає Палійчук.

Як відомо, фракція "Слуга народу" налічує 244 народних депутати, а за законом України"Про регламент Верховної Ради" рішення про відставку голови парламенту повинні підтримати щонайменше 226 парламентарів.

Дмитро Разумков

Раніше Разумков заявляв, що найближчими днями його з посади не відкличуть, оскільки для цього недостатньо часу. За словами спікера ВР, підписні листи народних депутатів щодо його відставки в парламент поки не надійшли. Хоча у "Слузі народу" повідомляють протилежне. Після отримання підписних листів апаратом ВР, вони мають пройти процедуру верифікації, після чого питання відставки буде винесено на порядок денний парламенту. Про точну дату голосування поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" зібрали понад 150 підписів за відкликання Разумкова з посади голови ВР. Серед ймовірних причин звільнення в українських ЗМІ повідомлялось про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Верховної Ради пакету законопроєктів про деолігархізацію.

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