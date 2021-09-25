 Разумков щодо закону про деолігархізацію: Це була ″вільна діяльність″ депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

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Разумков щодо закону про деолігархізацію: Це була "вільна діяльність" депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що за такою "процедурою" законопроєкти у стінах українського парламенту ще не ухвалювалися.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков (архівне фото)

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував процедуру розгляду закону про деолігархізацію. "Така так звана "процедура" застосовувалася в перший раз в стінах Верховної Ради України. Це (була - Ред.) комбінація 2 статей: 119 і 45 (Регламенту - Ред.), їх частини суперечать одна одній. Це була "вільна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 24 вересня, передає агенція "Українські новини".

Разумков переконаний, що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману". "І підтвердженням моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ні пан Стефанчук (перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук. - Ред.) за неї не проголосував, ні пан Веніславський (член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. - Ред.), тому що вони все розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - додав Разумков.

За його словами, він вже встиг підготувати зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.

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Нагадаємо, парламентський комітет з нацбезпеки попросив Разумкова переголосувати законопроєкт про деолігархізацію через юридичну колізію. Парламентарії одночасно підтримали поправки №398 (Разумкова) про надання права НАЗК визнавати осіб олігархами і №406 (глави комітету Олександра Завитневича), згідно з якою рішення про визнання олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Венеціанська комісія хоче переглянути текст закону про олігархів

Голова Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") Джанні Букіккіо у п'ятницю ініціював телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і попросив його надати проголосований текст закону про олігархів для розгляду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами проведення телефонної розмови між Зеленським та Букіккіо того ж дня.

"Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться в ньому.

14 вересня  Дмитро Разумков направив законопроєкт про олігархів до "Венеціанської комісії". Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розкритикував ці дії Разумкова і назвав їх спробою "збити" його розгляд. 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. 

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