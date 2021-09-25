Разумков щодо закону про деолігархізацію: Це була "вільна діяльність" депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував процедуру розгляду закону про деолігархізацію. "Така так звана "процедура" застосовувалася в перший раз в стінах Верховної Ради України. Це (була - Ред.) комбінація 2 статей: 119 і 45 (Регламенту - Ред.), їх частини суперечать одна одній. Це була "вільна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 24 вересня, передає агенція "Українські новини".

Разумков переконаний, що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману". "І підтвердженням моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ні пан Стефанчук (перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук. - Ред.) за неї не проголосував, ні пан Веніславський (член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. - Ред.), тому що вони все розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - додав Разумков.

За його словами, він вже встиг підготувати зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.

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Нагадаємо, парламентський комітет з нацбезпеки попросив Разумкова переголосувати законопроєкт про деолігархізацію через юридичну колізію. Парламентарії одночасно підтримали поправки №398 (Разумкова) про надання права НАЗК визнавати осіб олігархами і №406 (глави комітету Олександра Завитневича), згідно з якою рішення про визнання олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Венеціанська комісія хоче переглянути текст закону про олігархів

Голова Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") Джанні Букіккіо у п'ятницю ініціював телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і попросив його надати проголосований текст закону про олігархів для розгляду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами проведення телефонної розмови між Зеленським та Букіккіо того ж дня.

"Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться в ньому.

14 вересня Дмитро Разумков направив законопроєкт про олігархів до "Венеціанської комісії". Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розкритикував ці дії Разумкова і назвав їх спробою "збити" його розгляд. 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію.

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