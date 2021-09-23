Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію

Верховна Рада України підтримала законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархами)" - так званий закон про деолігархізацію. За законопроєкт у четвер, 23 вересня, в цілому проголосували 279 народних депутатів, 229 з них - представники фракції "Слуга народу".

Відповідно до проєкту закону, підставою для внесення до реєстру олігархів, який формує і веде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад один мільйон прожиткових мінімумів, що становить близько 83 мільйони доларів за поточним курсом.

Читайте також: Чи може закон про олігархів відлякати західних інвесторів?

Як вноситимуть в реєстр "олігархів"

При цьому РНБО ухвалює рішення про визнання особи олігархом на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Олігархів вносять до реєстру не пізніше ніж через три дні від дня ухвалення відповідного рішення РНБО.

Законопроект передбачає, що за 10 робочих днів до розгляду питання на засіданні РНБО про визнання особи олігархом апарат РНБО направляє за місцем її реєстрації повідомлення про таке засідання. У свою чергу особа, яку планують визнати олігархом, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до відповідного засідання РНБО має право в письмовій формі надати особисті пояснення та інші документи, зазначає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

До реєстру також вносять відомості декларацій про контакти осіб, які спілкувалися з олігархами або їхніми представниками. Реєстр є інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для оприлюднення.

"Олігархи" не зможуть фінансувати партії

Особам, внесеним до реєстру олігархів, забороняється, зокрема, робити внески у вигляді власних коштів на підтримку політичних партій, у виборчі фонди кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів і демонстрацій із політичними гаслами.

Олігарх, внесений до реєстру, зобов'язаний подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування і вводиться в дію через шість місяців від дня набуття ним чинності. Закон втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.