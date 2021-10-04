Конфлікт у Раді: Разумков заявив, що найближчими днями його з посади не відкличуть

Станом на ранок 4 жовтня підписні листи народних депутатів щодо відставки голови Верховної Ради (ВР) Дмитра Разумкова в парламент не надійшли. Про це під час брифінгу після погоджувальної ради у понеділок, 4 жовтня, заявив спікер ВР. За його словами, виконати передбачену регламентом Верховної Ради процедуру відкликання голови парламенту за пленарний тиждень з 4 до 8 жовтня неможливо.

Як пояснив Разумков, після того, як підписні листи щодо його відкликання надійдуть до парламенту, їх перевірять, а процедуру відставки - офіційно запустять.

"Займає вона (процедура. - Ред.) не більше десяти днів. Після того, як вона запущена, готується звіт голови Верховної Ради, звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису на 2021 рік. Вищезазначені матеріали повинні бути роздані народним депутатам не пізніше, ніж за два дні до розгляду цього питання", - заявив Разумков.

Проте, як повідомила DW народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець, підписні листи вже були передані в апарат Верховної Ради. Далі вони мають пройти процедуру верифікації, після якої питання буде винесене на порядок денний парламенту. За її словами, наразі дата голосування щодо відставки Разумкова ще не визначена.

Згідно з законом України "Про регламент Верховної Ради" рішення про відставку голови Верховної Ради повинні підтримати 226 народних депутатів, а саме відкликання з посади оформлюється постановою ВР.

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"Слуги народу" від зустрічі з Разумковим відмовились

За інформацією Разумкова, за його звільнення підписались лише депутати фракції "Слуга народу". При цьому фракція відмовилася від зустрічі з ним для обговорення зауважень та претензій до його роботи на посаді.

"Я вирішив, що це правильно - запросити колег, з якими я пройшов одну і другу виборчі кампанії, два роки пропрацював в стінах Верховної Ради, щоб почути мільйон претензій… Але я сьогодні отримав офіційного листа від пана Арахамії (голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. - Ред.) про те, що вони не вважають за доцільне проводити таку зустріч".

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Нагадаємо, народні депутати фракції "Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відкликання Разумкова з посади голови ВР.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Разумковим та іншими членами партії через самостійне ухвалення спікером деяких рішень, із якими ніби не погоджувалися в Офісі президента. Конфлікт між Разумковим і "Слугою народу" став публічним 20 вересня, коли спікер виступив проти внесення до порядку денного Верховної Ради пакету законопроєктів про деолігархізацію. Разумков наполягав, що вони не були готові до розгляду. Сам він на момент голосування за них не був присутнім у залі засідань, бо вдруге заразився коронавірусом.