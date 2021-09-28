Закон про деолігархізацію: Разумков бачить вихід у президентському вето

Виправити юридичну колізію, що виникла під час голосування за законопроєкт про деолігархізацію, можна шляхом його ветування з боку президента України та повернення документа до Верховної Ради з його пропозиціями, заявив у вівторок, 28 вересня, спікер парламенту Дмитро Разумков. "Це можна виправити наступним чином - або це може бути вето президента, повернення до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроєкт. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Наш", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що Рада не зможе переголосувати цей законопроєкт. "Його не потрібно переголосовувати. Є процедура, згідно зі статтею 131-ю, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом, згідно з Конституцією. Я, як голова Верховної Ради вважаю, що був порушений регламент. Тому запускати 131-шу статтю, переголосувати якісь поправки - це буде неправильним.", - зазначив Разумков.

За його словами, Верховна Рада 5 жовтня планує розглянути проєкти постанов, які блокують підписання законопроєкту про деолігархізацію. "Я думаю, що їх не підтримає Верховна Рада. Сподіваюся, до цього часу комітет видасть коректний текст, за який саме і голосував парламент, без будь-яких маніпуляцій. Якщо це відбудеться, того ж дня я підпишу закон і відправлю на підпис президенту. Як тільки він повернеться або з вето, або з підписом президента, ми обов'язково оприлюднимо його в "Голосі України", - пояснив спікер.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування закон про олігархів у зв'язку з виниклою юридичною колізією. Як пояснив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.