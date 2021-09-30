Депутати від "Слуги народу" проводять виїзне засідання в Трускавці

Народні депутати фракції Верховної Ради України "Слуга народу" (СН) проводять виїзне засідання у Трускавці. Так звана "Велика фракція" почалася у п'ятницю, 1 жовтня. Народні депутати повинні розробити порядок денний реформ на 2023-ий рік, ідеться в повідомленні на сайті партії.

"Велика фракція" - це спільне обговорення підсумків та планів роботи "політичної команди на екваторі парламентської каденції", - зазначила на брифінгу речниця фракції Юлія Палійчук.

Засідання проводять в елітному п'ятизірковому готелі. На засіданні присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 2 жовтня, як очікується, до Трускавця для зустрічі з депутатами прибуде президент України Володимир Зеленський.

1 жовтня депутати заслухають звіт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Глава уряду розповість про бачення стратегії розвитку в економіці та соціальній сфері, яка закладена в нову програму діяльності уряду.

Окрім того, учасники засідання поведуть нараду з представниками силових міністерств і правоохоронних органів. У нараді мають узяти участь генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Дмитра Разумкова не запросили до Трускавця

У засіданні "слуг народу" у Трускавці не бере участі голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Як повідомлялося, напередодні уфракції "Слуга народу" ініціювали збір підписів за його відставку.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Разумковим та іншими членами СН через самостійне ухвалення спікером деяких рішень, із якими не погоджувалися в Офісі президента. Конфлікт між Разумковим і СН став публічним 20 вересня, коли спікер виступив проти внесення до порядку денного пакету законів про деолігархізацію. Разумков наполягав, що вони не були готові до розгляду. Сам він на момент голосування за них не був присутнім у залі засідань, бо вдруге заразився коронавірусом.

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