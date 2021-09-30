 ″Слуга народу″ ініціювала збір підписів за відставку Разумкова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2021

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Новини

"Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що партія "Слуга народу", у списку якої він ішов на вибори під першим номером, ініціювала збір підписів за його відставку.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив у четвер, 30 вересня, що президентська партія "Слуга народу" (СН) ініціювала збір підписів за його відставку.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду", - написав він у Facebook і додав, що "сьогодні колеги отримають підписні листи".

Також Разумков побажав колегам з партії, в якій він був номером один у партійному списку на виборах до Верховної Ради, "продуктивної роботи у Трускавці!".

До цього українські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Разумковим та іншими членами СН через самостійне ухвалення спікером деяких рішень, з якими не погоджувалися в Офісі президента Володимира Зеленського. Проте 20 вересня конфлікт між Разумковим і СН став публічним, коли спікер виступив проти внесення до порядку денного пакету законів про деолігархізацію. Разумков наполягав, що вони не були готові до розгляду. Сам він на момент голосування за них не був присутнім у залі засідань, бо вдруге заразився коронавірусом.

Коли почала з'являтися інформація про організацію зборів членів СН у Трускавці, Разумков заявив, що так і не отримав запрошення на них. 

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