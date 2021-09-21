Зеленський проведе кількаденну зустріч з депутатами від "Слуги народу"

Зустріч президента України Володимира Зеленського з народними депутатами партії "Слуга народу", проведення якої заплановане на наступний тиждень, буде "фундаментальною", заявив у вівторок, 21 вересня, прессекретар президента Сергій Никифоров. "На найближчий непленарний тиждень заплановано багатоденну фундаментальну зустріч президента Володимира Зеленського з партією. Найімовірніше, в тому самому форматі, що й була", - сказав Никифоров в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук також повідомила, що президент України наприкінці наступного тижня збере депутатів із фракції "Слуга народу" та представників усіх гілок влади на велику робочу нараду, зазначивши, що це не буде партійним з'їздом і навчанням народних депутатів. За словами речниці фракції, місце, де відбудеться зустріч, визначається, але, можливо, це буде "одна з областей на заході України".

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Серед тем наради, за її даними, - обговорення досягнень за минулі два роки, стратегії влади на наступний рік, план законопроєктних робіт. До участі в заході допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто має негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, що попередня зустріч Зеленського з депутатами партії "Слуга народу" з метою проведення інтенсивного курсу Київської школи економіки відбувалася з 29 липня по 4 серпня 2019 року в трускавецькому готелі Rixos Prykarpattya.