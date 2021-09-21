У "Слузі народу" назвали конфронтацію з Разумковим "складною виробничою ситуацією"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає причиною певної напруженості у відносинах між фракцією та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим некомандну роботу спікера. "Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація. (...) Більшу частину дій, яка сталася за останні декілька днів, я відніс би до некомандної (роботи. - Ред.) з боку голови Верховної Ради", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, 21 веерсня, відповідаючи на запитання про конфронтацію між "Слугою народу" і спікером парламенту, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Корнієнко, який також є головою партії "Слуга народу", зазначив, що зараз керівництво фракції спілкується з Разумковим за допомогою листів. Відповідаючи на запитання про можливий збір підписів народних депутатів за відставку Разумкова, Корнієнко сказав: "всяке може бути". Водночас він наголосив, що гіпотетично міркувати про це не має наміру і визначатиметься зі своїм рішенням "у непростій життєвій політичній ситуації" тільки в разі, якщо дійде справа до підписних листів про відставку спікера.

Розбіжності між "Слугою народу" і Разумковим виникли на ґрунті питання щодо скерування законопроєкту про деолігархізацію на експертизу до Венеціанської комісії. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наполягав, щоб закон було передано до Венеціанської комісії після його ухвалення, однак Разумков спрямував документ на експертизу до його розгляду в другому читанні та в цілому, про що його просили опозиційні фракції. Разумков нині перебуває на лікарняному через коронавірусну хворобу

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Опозиційні фракції проти заміни спікера

Опозиційні фракції у Верховній Раді не підтримують ідеї про заміну голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. "Ми були єдиною фракцією, що не голосувала за його призначення, я боюся, що ми будемо єдиною фракцією, що не голосуватиме за його звільнення", - сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що його команда відставку Разумкова не підтримує. "Точно не підтримуватимемо. (...) Ми за нього голосували. Він виконує своє завдання. (...) І це дуже добре, що він працює за регламентом", - наголосив народний депутат.

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Ініціативу про звільнення Разумкова не підтримує і фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). "Ми не підтримуємо заміни спікера. Я вважаю, що спікер займає абсолютно державницьку позицію, тому він із повагою ставиться і до своєї провладної фракції, і до опозиції, дає можливість висловитися, він дотримується регламенту. Єдина причина, чому його хочуть замінити - тому що він не повним обсягом ручний і не виконує всіх забаганок Офісу президента", - зазначив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Водночас заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що монобільшість замінити Разумкова не наважиться. "Мені здається, що обговорення цієї теми нині є передчасним, тому що все-таки десь у глибині душі думаю, що хоч у політиці можна піти на будь-яку підлість, але на таку - навряд чи зважаться", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський може втрутитися у конфлікт між Разумковим та "Слугою народу"

Як вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, може втрутитися у конфлікт між спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та партією "Слуга народу", якщо він наростатиме. При цьому Подоляк наголосив, що не готовий говорити про відставки спікера парламенту або членів уряду, оскільки це внутрішні справи парламенту і, відповідно, Кабінету Міністрів.

Однак, за словами Подоляка, між Разумковим та партією виявилися розбіжності, наприклад, через небажання Разумкова голосувати на засіданнях Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за впровадження санкцій стосовно бізнесмена Віктора Медведчука та пов'язаних із ним телеканалів, імплементацію земельної реформи та законопроект про деолігархізацію.

"Скажу більше: якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим та партією і далі наростатиме, напевно, доведеться втрутитися і президенту. З суворими рішеннями", - заявив Подоляк в інтерв'ю виданню "Главком", оприлюдненому у вівторок. Як зазначив радник керівника Офісу президента, "спікер Верховної Ради відкрито гальмує ключові ініціативи президента".