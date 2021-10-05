Відсторонення Разумкова: як діяльність спікера оцінюють фракції ВР

Над головою Верховної Ради Дмитром Разумковим дедалі більше згущаються хмари. Парламент на два дні відсторонив Разумкова від ведення засідань. Це рішення підтримали 5 жовтня 240 народних депутатів. І хоча це ще не відставка, на думку журналіста Сергія Лещенка, таким чином проявилась більшість за подальше відкликання Разумкова з посади спікера.

Зокрема, свої голоси "за" надали 200 "слуг народу", 16 членів групи "За майбутнє", 18 депутатів з групи "Довіра" та 3 від фракції "Голосу".



Ініціатива відставки спікера Дмитра Разумкова належить президентській фракції "Слуга народу". Для розгляду цього питання парламентом було б достатньо і 150 підписів. Голоси почали збирати ще в суботу, 2 жовтня, на виїзному засіданні фракції в Трускавці за участі президента України Володимира Зеленського. Станом на 5 жовтня "слуги" ве мали понад 190 підписів.

Аби звільнити Разумкова з посади, необхідна підтримка щонайменше 226 народних обранців у Верховній Раді. Однак ставлення до голови парламенту є неоднозначним як серед депутатів з інших фракцій, так і серед самих "слуг народу". DW дізналася, чи задоволені парламентарі роботою Разумкова та як вони планують голосувати.

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Передісторія конфлікту

Спікер Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський - раніше близькі соратники, тепер - жорсткі опоненти

На дострокових парламентських виборах 2019 року Дмитро Разумков був одним з найближчих соратників Зеленського. Він же очолював і список партії "Слуга народу". Але відтоді відносини зіпсувалися. Зокрема, Разумков забракував усі кандидатури на посаду керівника апарату Верховної Ради, запропоновані "Слугами народу". Проте найгучніший конфлікт між керівництвом фракції і спікером парламенту виник через ухвалений 23 вересня закон про деолігархізацію, який закріплює термін "олігарх" і визначає, які санкції можуть загрожувати носіям цього статусу.

Перед другим читанням законопроєкту Разумков направив його на розгляд Венеціанської комісії – дорадчого органу Ради Європи, який надає висновки про відповідність законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Приводом став лист від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, в якому йшлося про можливі порушення прав людини цим законом. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав ці дії спробою "збити" закон. Він пояснив, що після ухвалення парламентом у другому читанні закон міг істотно змінитися, тому робота Венеційської комісії над документом, на його думку, не мала сенсу.





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Зрештою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Разумкова у "відвертій підтримці олігархів". А президент Володимир Зеленський зазначив, що у партії "Слуга народу" - мільйон запитань до Разумкова, і він вже не є членом команди. Показовою стала відмова фракції "Слуга народу" прийняти запрошення Разумкова зустрітися, аби обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

Неоднозначна позиція "слуг"

Фракція партії "Слуга народу" налічує нині 244 депутати. Більшість із них - понад 190 народних обранців - вже підтримали відставку Разумкова. Але частина представників монобільшості з цим не згодні. Зокрема, народні депутати Дмитро Наталуха, Сергій Бабак, Неллі Яковлєва, Василь Мокан.

Також Наталуха і Бабак, на противагу однопартійцям, відмовились демонстративно піти з засідання погоджувальної ради під керівництвом спікера Дмитра Разумкова 4 жовтня. Про це розповів журналіст Сергій Лещенко. "Таким чином, вони не підтримали бойкот Разумкова з боку своїх колег - інших глав комітетів від "слуги". Таке відверте позиціонування на боці Разумкова в майбутньому може коштувати їм посад голів комітетів", - вважає він.

Проти відставки - "ЄС", "Батьківщина", "ОПЗЖ" та "Голос"

Фракція "Батьківщина" офіційне рішення щодо голосування визначить пізніше, але, як розповіла DW народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум, тенденція показує, що її члени проти зміни спікера. "У нас запланована зустріч з Разумковим, який домовився про це з різними фракціями. Остаточне рішення ми ухвалимо після цього", - каже вона.

Шкрум задоволена роботою нинішнього спікера і вважає його "першим в історії України, хто працює за регламентом". "Я в парламенті друге скликання і бачила вже трьох спікерів. Раніше закон міг ставитися по 20-30 разів, хоча в регламенті написано: якщо голосів немає один раз, то закон відхилений. Я вже мовчу про надання паритетного часу всім фракціям для виступу. Мені здається, Разумков об'єктивний для усіх фракцій", - впевнена представниця фракції "Батьківщина".





Повага до регламенту та боротьба з кнопкодавством - серед заслуг Разумкова

Пізніше визначиться і фракція "Європейська Солідарність", повідомив DW її член Олексій Гончаренко. "Я точно за відставку Разумкова не голосуватиму. Думаю, позиція фракції буде така сама. Ми бачимо у спробі змінити голову Верховної Ради бажання Зеленського контролювати парламент. Ми не будемо в цьому допомагати", - каже він.

У той же час Гончаренко не ідеалізує Разумкова. "При формуванні порядку денного завжди в першу чергу враховувалася влада, а опозиція була за залишковим принципом. Тому він представляв інтереси "Слуги народу". Але треба віддати належне - Разумков намагався дотримуватися основних принципів регламенту. Очевидно, що наступник буде гіршим", - підсумував він.

Головна чеснота Разумкова – дотримання регламенту

Точно не голосуватиме за відставку фракція партії "ОПЗЖ", впевнений її представник Олександр Качний. Оскільки, за його словами, Разумков виконує закон про регламент і перебуває на своєму місці. "Слуги народу" не розуміють, що, за законом, як тільки Разумкова обрали головою Верховної Ради, він перестав бути членом партії", - зазначив він у розмові з DW.

Качний вважає, що немає жодних причин для його звільнення, адже спікер виконує закон про регламент і ні з ким не сварився. "Я не бачив прикладів коли Разумков виявляв прихильність до певної фракції", - каже він.



Також не підтримає відставку Разумкова фракція "Голос", розповіла DW голова фракції Кіра Рудик. За два роки в парламенті Разумков зробив великий прогрес, впевнена Рудик. "Він заходив як представник монобільшості, але зараз працює на весь парламент. Перш за все це стосується прав опозиції і виконання парламентських правил", - впевнена вона.



Більше того, Разумков є першим, хто подолав кнопкодавство в парламенті та є об'єктивним для всіх фракцій, додає Рудик. "На позаминулому тижні, коли Разумков був на лікарняному, ми побачили, що відбувається, коли людина, яка головує на засіданні, не є об'єктивною - тоді парламент ламають через коліно, а права опозиції пригнічуються", - каже лідерка фракції "Голос".



Сателіти "слуг" - групи "Довіра" та "За майбутнє"



Утім, навіть якщо усі опозиційні фракції не підтримають відставку, вона може відбутися. Досвід минулого показує, що голоси, яких бракувало для ухвалення ініціатив "Слуги народу", найчастіше забезпечували депутати з групи "Довіра". На запит DW у "Довірі" сказали, що група не є політичною силою, тож кожен з її депутатів має особисту думку з тих чи інших питань. "Наразі рішення щодо голосування про відкликання голови ВР в групі не обговорювалося, а загальна позиція буде визначена на засіданні групи найближчим часом", - зазначили в групі.

DW також звернулася із запитом про коментар на тему відставки Разумкова до парламентської групи "За майбутнє", однак відповіді не отримала.