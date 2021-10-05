Рада відсторонила Разумкова від ведення двох пленарних засідань

240 народних обранців у вівторок, 5 жовтня, підтримали відсторонення спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення двох найближчих засідань Верховної Ради України.

За це рішення проголосували 200 депутатів фракції "Слуга народу". Також відсторонення Разумкова підтримали 16 народних депутатів із групи "За майбутнє", 18 народних обранців із групи "Довіра", троє депутатів від партії "Голос" та троє позафракційних. Не підтримали рішення фракції ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина", повідомляється на сайті Верховної Ради.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук (архівне фото)

На розгляд парламенту питання про відсторонення Разумкова винесли депутати фракції "Слуга народу", депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє". Засідання вів перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Раніше Разумков заявляв, що найближчими днями його з посади не відкличуть, оскільки для цього недостатньо часу. Натомість у фракції "Слуга народу" запевняли, що мають достатньо голосів для цього.

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Як повідомлялося, у фракції "Слуга народу" зібрали понад 150 підписів за відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради. Серед імовірних причин його відкликання українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.