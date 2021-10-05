Рада може проголосувати за відставку Дмитра Разумкова 7 жовтня

На пленарному засіданні у вівторок, 5 жовтня, народні депутати України визначились із датою голосування за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Дане питання внесли у порядок денний засідання парламенту, яке відбудеться у четвер, 7 жовтня. Відповідне рішення підтримали 246 народних обранців, серед яких - 211 депутатів із фракції "Слуга народу", 15 - із депутатської групи "За майбутнє", 16 - із групи "Довіра" та четверо позафракційних, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Рішення не знайшло підтримки серед парламентарів партій "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та ОПЗЖ.

Згідно зі статтею 76 регламенту Верховної Ради питання про відкликання голови Ради з посади не потребує підготовки в комітетах.

Разумкова поки відсторонили на два дні

Як повідомлялось, що Рада відсторонила Разумкова від ведення двох найближчих пленарних засідань. Раніше він заявляв, що найближчими днями його з посади не відкличуть, оскільки для цього недостатньо часу. Натомість у фракції "Слуга народу" запевняли, що мають достатньо голосів для цього.

Напередодні у фракції "Слуга народу" зібрали понад 150 підписів за відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради. Серед імовірних причин його відкликання українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.

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