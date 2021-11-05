Рада відсторонила депутатку Третьякову через слова про Полякова

Верховна Рада України заборонила відвідувати п'ять пленарних засідань голові парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галині Третьяковій (фракція "Слуга народу"). За відповідне рішення у п'ятницю, 5 листопада, проголосували 234 депутати, передає "Інтерфакс-Україна".

Після голосування голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Третьякову покинути парламентську залу та не брати участі у наступних засіданнях.

На початку жовтня, член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту заявляв, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" з приводу смерті депутата Антона Полякова Третьякова написала: "На одного ворога менше". Факт цього висловлювання підтвердили згодом і депутати від "Слуги народу". Після цього представники різних фракцій підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів.

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Геращенко не змогли відсторонити за "зелених чоловічків"

Водночас 5 листопада народні депутати не підтримали рекомендацію регламентного комітету про позбавлення народного депутата Ірини Геращенко (фракція "Європейська солідарність") права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

Ірина Геращенко (архівне фото)

Її хотіли відсторонити від за те, що у вересні 2019 року вона під час засідання Верховної Ради заявила, що "парламент захопили зелені чоловічки". Рекомендацію профільного комітету підтримали лише 190 народних депутатів із необхідних 226 голосів.

Скандальні висловлювання депутатів

Як повідомлялося, напередодні парламентська фракція партії "Слуга Народу" звернулася до регламентного комітету Ради, щоб дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса.

4 листопада, під час виступу з трибуни парламенту Лерос назвав президента України Володимира Зеленського "головним зрадником країни і заявив, що "не боїться сказати правду". Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наказав вимкнути йому мікрофон. Вимушено перервавши свій виступ, Лерос повернувся до Зеленського, який сидів у президентській ложі, і показав йому середній палець.