У "Слузі народу" думають, чи забирати у Разумкова мандат

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді допускає можливість позбавлення мандата Дмитра Разумкова, якого у четвер, 7 жовтня, відкликали з посади голови парламенту. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, спілкуючись з журналістами.

"Юристи кажуть, що є основа (для позбавлення мандата Разумкова. - Ред.). Подивимося, як зараз Разумков працювати буде. Він же каже, що буде працювати на користь виборців. Виборці, коли він йшов, - це виборці "Слуги народу". Якщо він буде працювати на користь виборців "Слуги народу"- це одна справа, а якщо навпаки - це інша справа", - сказав Арахамія. На зауваження журналістів, що Разумков був позафракційним ще з 2019 року, Арахамія відповів: "Наскільки мені відомо, немає терміну давності. Це невизначений процес. Юристи так кажуть".

Питання позбавлення мандата Разумкова поки не порушувалося

Арахамія додав, що на засіданні фракції відповідне питання не порушувалось, а також сказав, що не знає, чи будуть його ініціювати у майбутньому. В свою чергу голова партії та перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, коментуючи питання позбавлення Разумкова мандата, зауважив, що це може вирішити тільки найвищий орган партії - з'їзд, повідомляє пресслужба "Слуги народу". За його словами, партійний з'їзд може пройти в середині листопада.

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Сам Разумков переконаний, що рішення про позбавлення його депутатського мандата, у разі ухвалення, буде незаконним. "Якщо ми говоримо про норми закону, таких підстав і можливостей у партії "Слуга народу" немає", - сказав він на брифінгу для ЗМІ після відкликання з посади спікера. При цьому він зауважив, що "зараз не все відбувається за законом".

Згідно з Конституцією України, у разі невходження народного депутата, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї партії або у разі виходу з неї, його повноваження можуть бути достроково припинені. Водночас за Регламентом Верховної Ради України, спікер, його перший заступник та заступник не можуть входити до складу депутатської фракції. Разумков був першим номером у виборчому списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року.

Нагадаємо, обрання нового спікера Верховної Ради депутати відклали на 8 жовтня. На посаду голови парламенту депутати та фракції запропонували п'ять кандидатур: від "Слуги народу" першого віцеспікера Руслана Стефанчука, голову фракції "Голос" Ярослава Железняка, народних депутатів від "Євросолідарності" Яну Зінкевич та Олексія Гончаренка і позафракційного депутата Гео Лероса. В процесі обговорення Железняк та Лерос зняли свої кандидатури.