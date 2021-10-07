Обрання нового голови Верховної Ради перенесено

Народні депутати продовжать обрання нового голови Верховної Ради України у п'ятницю, 8 жовтня. Про це у четвер, 7 жовтня, оголосила головуюча на засіданні парламенту Олена Кондратюк. "На голосування рано ще ставити. У нас є ще виступи від народних депутатів, тому ми продовжимо завтра обговорення цього питання. Зараз оголошую засідання закритим", - пояснила Кондратюк і закрила засідання.

Раніше у цей день 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Разумков у доповіді під час розгляду питання його відставки застеріг депутатів від втрати демократії й парламентаризму, а також від узурпації влади. Він наголосив, що незалежно від того, хто буде головою Верховної Ради, парламент має залишатися суб'єктною інституцією.

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Троє кандидатур на посаду голови Ради

На засіданні 7 жовтня на посаду голови Верховної Ради депутати та фракції запропонували п'ять кандидатур: від "Слуги народу" першого віцеспікера Руслана Стефанчука, голову фракції "Голос" Ярослава Железняка, народних депутатів від "Євросолідарності" Яну Зінкевич та Олексія Гончаренка і позафракційного депутата Гео Лероса.

В процесі обговорення 7 жовтня Железняк та Лерос зняли свої кандидатури як претенденти на посаду спікера.

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