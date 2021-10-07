Спікеріада: Дмитра Разумкова "пішли", але він обіцяв повернутися

Верховна Рада України звільнила Дмитра Разумкова з посади голови українського парламенту. Ініціаторами відставки другої посадової особи в державі виступили депутати від партії "Слуга народу". Щоправда, відкликати Разумкова з посади лише силами "слуг" так і не вийшло - за таке рішення під час голосування у четвер, 7 жовтня, віддали голоси тільки 215 членів монобільшості. Однак відставка все одно стала можливою, оскільки їх підтримали ще 20 депутатів з фракції "Батьківщина", 19 - з депутатської групи "За майбутнє", 18 - з депутатської групи "Довіра", шість - з фракції партії "Голос" та шість позафракційних.

Одразу після голосування Разумков не виключив змагання за президентську посаду, але утримався від оприлюднення інших політичних планів. Опозиціонери пов'язують усунення Разумкова з намаганням команди президента Зеленського взяти під контроль український парламент.

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Відставка до дня народження

Процедура звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради забрала в депутатів менш як півтори години. На час обговорення цього питання ведення засідання парламенту перебрав на себе голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він одразу зайняв у парламентській президії звільнене для нього віце-спікером Русланом Стефанчуком місце, на що опозиційні депутати відреагували оплесками та сміхом.

З обґрунтуванням вимоги про відставку Разумкова виступив перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова підкомітету з організації державної влади Олександр Корнієнко. Він звинуватив спікера у маніпуляціях нормами регламенту, зловживанням владою та нехтуванням партійними принципами колишнім першим номером виборчого списку "Слуги народу". Зокрема, Корнієнко визнав, що його партія вважає "перетином "червоної лінії" критичну позицію Разумкова під час ухвалення антиолігархічного закону.

Сам Разумков відмовився від офіційного звіту парламентові, що передбачений регламентом Верховної Ради. Він заявив, що текст звіту вже переданий депутатам у письмовому вигляді і зосередився у своїй останній промові на посаді спікера переліком невиконаних передвиборчих обіцянок його партії. Серед іншого, він згадав про офшорний скандал навколо президента Зеленського та його оточення і попередив депутатів про загрозу "концентрації влади в одних руках" та нівелювання принципів парламентаризму в Україні. Відповідаючи на запитання колег, Разумков уникнув оприлюднення своїх подальших політичних планів: "Дайте спочатку відсвяткувати День народження", - віджартувався Разумков. Він народився 8 жовтня 1983 року.

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Залаштункові маневри

Одразу після голосування Разумков вийшов зі сесійної зали під гучні оплески депутатів і негайно дав півгодинний брифінг для журналістів. На ньому він пообіцяв залишитися активним політком. "Нам треба багато всього ще зробити з тих реальних обіцянок, які ми давали людям. Планую велику команду", - сказав колишній спікер Верховної Ради. А на запитання, чи має він президентські амбіції заявив: "Раніше всі казали, що з голів Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник Рада сьогодні прибрала". Напередодні свого відкликання з посади він заявив по телебаченню, що причиною цього стала його відмова керівнику фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії призначити "зручного для президента" голову парламентського секретаріату.

Тим часом в парламентських кулуарах, до яких завдяки рішенню Разумкова знову стали пускати журналістів, точилися гарячі дискусії щодо несподіваного внеску депутатів від "Батьківщини" у відкликання з посади Разумкова. Адже останніми днями ці депутати нещадно критикували ініціативу з його усунення і хвалили спікера за його намагання врятувати український парламентаризм. "Для нас Дмитро Разумков - це людина, яка є представником більшості", - так пояснив голосування "Батьківщини" заступник голови фракції Сергій Соболєв.

Натомість його колега з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що в кулуарах парламенту "нуртують різні чутки про те, чому "Батьківщина" так голосує і виконує забаганки Банкової" і додав, що йому шкода колег із цієї фракції.

Обрання нового голови ВР

На засіданні 7 жовтня на посаду голови Верховної Ради депутати та фракції запропонували п'ять кандидатур: від "Слуги народу" першого віцеспікера Руслана Стефанчука, голову фракції "Голос" Ярослава Железняка, народних депутатів від "Євросолідарності" Яну Зінкевич та Олексія Гончаренка і позафракційного депутата Гео Лероса. У процесі обговорення Железняк та Лерос, однак, зняли свої кандидатури як претенденти на посаду спікера. Очікується, що депутати продовжать обрання нового голови Верховної Ради в п'ятницю, 8 жовтня.