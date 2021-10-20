Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування

Президентський рейтинг чинного глави української держави Володимира Зеленського за місяць скоротився на 8,6 відсоткових пункту. Водночас у ньому з'явився колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков з понад сімома відсотками підтримки, свідчать опубліковані у середу, 20 жовтня, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби вибори президента України відбулись у жовтні, то за Разумкова, якого Рада відкликала з посади спікера 7 жовтня, висловили готовність проголосували понад сім відсотків українців. У вересневому опитуванні КМІС він не був включений до списку ймовірних кандидатів в президенти, а в кінці травня - початку червня Разумков мав 3,1 відсотка підтримки.

Володимир Зеленський і Дмитро Разумков

Рейтинг Зеленського суттєво знизився

Згідно з опитуванням КМІС, лідером електоральних симпатій українців залишається чинний президент Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 24,7 відсотка опитаних, які визначилися з уподобаннями і пішли б на президентські вибори. У вересні, за даними соціологів, таких було 33,3 відсотка, у червні - 27,3 відсотка.

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У КМІС вважають, що "просідання" рейтингу Зеленського може обумовлюватись тим, що у вересні у списку кандидатів не було Разумкова. Також соціологи припускають, що це може бути пов'язане з певним вичерпанням потенціалу рішень РНБО, негативним впливом окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Разумкова) та з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів).

Наразі на другому місці в президентському рейтингу - лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (15,6 відсотка), на третьому - лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,2 відсотка). Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,4 відсотка), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,8 відсотка) та ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков (7,1 відсотка).

Майже 40 відсотків українців негативно ставляться до відставки Разумкова

Крім того, згідно з опитуванням КМІС, понад 39 відсотків українців негативно ставляться до відставки колишнього спікера Верховної Ради Разумкова. 8 відсотків підтримують таке рішення. Решта респондентів відмовилися відповідати, або їм важко надати думку з цього питання.

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Водночас 24,3 відсотка респондентів вбачають, що звільнення Разумкова призведе до перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу президента, а 6,6 відсотка українців вірять, що відставка призведе до пришвидшення реформ в країні. Більшість респондентів - 57,2 відсотка - впевнені, що відставка Разумкова нічого не змінить.

Опитування провели з 15 по18 жовтня в усіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Соціологи опитали методом телефонного інтерв'ю 1200 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує 3,2 відсотка.