Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування

Президентський рейтинг ексспікера парламенту Дмитра Разумкова зріс в понад двічі з кінця травня. Водночас рейтинг українського президента Володимира Зеленського знизився за місяць на 8,6 відсоткових пункту.
Президентський рейтинг чинного глави української держави Володимира Зеленського за місяць скоротився на 8,6 відсоткових пункту. Водночас у ньому з'явився колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков з понад сімома відсотками підтримки, свідчать опубліковані у середу, 20 жовтня, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Якби вибори президента України відбулись у жовтні, то за Разумкова, якого Рада відкликала з посади спікера 7 жовтня, висловили готовність проголосували понад сім відсотків українців. У вересневому опитуванні КМІС він не був включений до списку ймовірних кандидатів в президенти, а в кінці травня - початку червня Разумков мав 3,1 відсотка підтримки.
Згідно з опитуванням КМІС, лідером електоральних симпатій українців залишається чинний президент Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 24,7 відсотка опитаних, які визначилися з уподобаннями і пішли б на президентські вибори. У вересні, за даними соціологів, таких було 33,3 відсотка, у червні - 27,3 відсотка.
Читайте також: Разумков не виключив створення власної політичної партії
У КМІС вважають, що "просідання" рейтингу Зеленського може обумовлюватись тим, що у вересні у списку кандидатів не було Разумкова. Також соціологи припускають, що це може бути пов'язане з певним вичерпанням потенціалу рішень РНБО, негативним впливом окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Разумкова) та з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів).
Наразі на другому місці в президентському рейтингу - лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (15,6 відсотка), на третьому - лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,2 відсотка). Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,4 відсотка), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,8 відсотка) та ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков (7,1 відсотка).
Крім того, згідно з опитуванням КМІС, понад 39 відсотків українців негативно ставляться до відставки колишнього спікера Верховної Ради Разумкова. 8 відсотків підтримують таке рішення. Решта респондентів відмовилися відповідати, або їм важко надати думку з цього питання.
Читайте також: Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається
Водночас 24,3 відсотка респондентів вбачають, що звільнення Разумкова призведе до перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу президента, а 6,6 відсотка українців вірять, що відставка призведе до пришвидшення реформ в країні. Більшість респондентів - 57,2 відсотка - впевнені, що відставка Разумкова нічого не змінить.
Опитування провели з 15 по18 жовтня в усіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Соціологи опитали методом телефонного інтерв'ю 1200 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує 3,2 відсотка.
Дмитра Разумкова відсторонили, поки на 2 дні, від головування Верховною Радою, за ініціативою фракції "Слуга народу". "Слуги" добиваються його відставки. Утім, багато парламентарів роботою спікера задоволені.