Разумков не виключив створення власної політичної партії

Колишній голова Верховної Ради зазначив, що до його ймовірної майбутньої політсили можуть долучитись не лише члени фракції "Слуга народу".
Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив можливості створення власної політичної партії. Про це він заявив у четвер, 7 жовтня, в інтерв'ю "BBC Україна".
"Я буду збирати людей, які дотримуються тих принципів, які були у 2019 році. Найчастіше саме таким магнітом є партія", - пояснив Разумков.
За словами політика, він поки ще не визначився з назвою політичної сили. Водночас Разумков зауважив, що завдяки відкликанню з посади у нього з'явиться більше часу.
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У відповідь на запитання, чи можуть разом з ним долучитись до нової політсили депутати фракції "Слуги народу", колишній голова Ради сказав: "У парламенті вистачає людей, які перебувають поза фракцією "Слуга народу"… Навіть серед тих 215 депутатів "Слуги народу", які проголосували за відставку, є ті, хто приходять і кажуть: вибач, що ми так зробили". Водночас Разумков зазначив, що не бачить партії, до якої міг би приєднатися.
Верховна Рада на засіданні у п'ятницю, 8 жовтня, обрала колишнього першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука головою парламенту. Днем раніше народні обранці відкликали з цієї посади Дмитра Разумкова.
Сам Разумков у доповіді під час розгляду питання про його відставку застеріг депутатів від втрати демократії й парламентаризму, а також від узурпації влади. Він наголосив, що незалежно від того, хто буде головою Верховної Ради, парламент має залишатися суб'єктною інституцією.
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5 жовтня народні депутати підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від ведення двох найближчих засідань Верховної Ради. Водночас сам спікер парламенту назвав це рішення незаконним.
Серед імовірних причин відкликання Разумкова з посади українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.