Разумков не виключив створення власної політичної партії

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив можливості створення власної політичної партії. Про це він заявив у четвер, 7 жовтня, в інтерв'ю "BBC Україна".

"Я буду збирати людей, які дотримуються тих принципів, які були у 2019 році. Найчастіше саме таким магнітом є партія", - пояснив Разумков.

За словами політика, він поки ще не визначився з назвою політичної сили. Водночас Разумков зауважив, що завдяки відкликанню з посади у нього з'явиться більше часу.

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У відповідь на запитання, чи можуть разом з ним долучитись до нової політсили депутати фракції "Слуги народу", колишній голова Ради сказав: "У парламенті вистачає людей, які перебувають поза фракцією "Слуга народу"… Навіть серед тих 215 депутатів "Слуги народу", які проголосували за відставку, є ті, хто приходять і кажуть: вибач, що ми так зробили". Водночас Разумков зазначив, що не бачить партії, до якої міг би приєднатися.

Дивитись відео 16:49 Поділитись Дмитро Разумков про "турборежим" Верховної Ради, відносини із Зеленським і президентські амбіції (12.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gqGM Дмитро Разумков про "турборежим" Верховної Ради, відносини із Зеленським і президентські амбіції

Зміни у керівництві Ради

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю, 8 жовтня, обрала колишнього першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука головою парламенту. Днем раніше народні обранці відкликали з цієї посади Дмитра Разумкова.

Сам Разумков у доповіді під час розгляду питання про його відставку застеріг депутатів від втрати демократії й парламентаризму, а також від узурпації влади. Він наголосив, що незалежно від того, хто буде головою Верховної Ради, парламент має залишатися суб'єктною інституцією.

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Конфлікт Разумкова та фракції "Слуга народу"

5 жовтня народні депутати підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від ведення двох найближчих засідань Верховної Ради. Водночас сам спікер парламенту назвав це рішення незаконним.

Серед імовірних причин відкликання Разумкова з посади українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.