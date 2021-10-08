Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради

Верховна Рада України обрала першого віцеспікера Руслана Стефанчука головою парламенту. Відповідне рішення на засіданні у п'ятницю, 8 жовтня, підтримав 261 народний депутат.

За це рішення проголосували 222 народних депутати від фракції "Слуга народу", 15 депутатів із групи "За майбутнє", 18 народних обранців із групи "Довіра" та шість позафракційних.

Не підтримали рішення фракції ОПЗЖ, "Батьківщина", "Голос" та "Європейська солідарність".

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Троє кандидатур на посаду голови Ради

На засіданні в четвер, 7 жовтня, на посаду голови Верховної Ради депутати та фракції запропонували п'ять кандидатур: від "Слуги народу" - першого віцеспікера Руслана Стефанчука, голову фракції "Голос" Ярослава Железняка, народних депутатів від "Євросолідарності" Яну Зінкевич та Олексія Гончаренка і позафракційного депутата Гео Лероса.У процесі обговорення Железняк та Лерос зняли свої кандидатури як претенденти на посаду спікера.

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Стефанчук зазначив, що народні депутати за понад два роки спільної роботи знають про нього "все і можливо більше, ніж я про себе знаю з усіма плюсами і мінусами".

Дивитись відео 16:49 Поділитись Дмитро Разумков про "турборежим" Верховної Ради, відносини із Зеленським і президентські амбіції (12.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gqGM Дмитро Разумков про "турборежим" Верховної Ради, відносини із Зеленським і президентські амбіції

Відкликання Разумкова з посади голови Ради

Нагадаємо, 7 жовтня 284 народних депутатів підтримали рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Сам Разумков у доповіді під час розгляду питання про його відставку застеріг депутатів від втрати демократії й парламентаризму, а також від узурпації влади. Він наголосив, що незалежно від того, хто буде головою Верховної Ради, парламент має залишатися суб'єктною інституцією.

Конфлікт Разумкова та фракції "Слуга народу"

5 жовтня народні депутати підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від ведення двох найближчих засідань Верховної Ради. Водночас сам спікер парламенту назвав це рішення незаконним.

Серед імовірних причин відкликання Разумкова з посади українські ЗМІ повідомляли про надмірну автономність спікера в ухваленні деяких рішень. У публічну площину конфлікт між фракцією та Разумковим вийшов після виступу голови парламенту проти внесення до порядку денного Ради законопроєкту про деолігархізацію.