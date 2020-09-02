Гео Лерос - інструмент у чужій грі чи викривач?

З весни цього року прізвище Лерос час від часу спливає в українському медійному просторі. Спершу у березні народний депутат від правлячої партії "Слуга народу", позаштатний радник українського президента Гео Лерос опублікував відео, на яких брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака Денис нібито торгує державними посадами, яке назвали вже "плівками Єрмака". Нині Лерос публічно критикує українського президента Володимира Зеленського та його команду і звинувачує їх в порушенні обіцянок, які вони давали суспільству, а керівника Офісу президента Єрмака - у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії.

Хто такий Гео Лерос?

"Привіт. Я митець, я фотограф, я куратор проєктів, я режисер, я оператор…". Так представляє себе на персональному сайті Гео Лерос. Йому 31 рік. Відомо, що він з Києва, вчився на факультеті міжнародного права Академії адвокатури, а закінчивши навчання, багато подорожував за кордоном. Кілька місяців вчився на режисурі у Berlin Film Academy. В офіційній біографії у нього записано, що він засновник артпроєкту Art United Us і громадської організації "Сіті-Арт", яка, згідно з державним реєстром громадських формувань, вже припинила свою діяльність. Також у біографії йдеться, що Лерос був волонтером благодійного фонду "Сестри перемоги", який теж нині вже не діє.

У 2014-му Лерос вирішив "розвивати Київ", познайомився з мером Києва Віталієм Кличком, став його позаштатним радником з питань культури і зайнявся муралами в Києві. У рамках проєкту City-Art та Art United Us створив близько 70 муралів не тільки в українській столиці, а й по всій Україні. У той же період Лерос познайомився з нині успішним забудовником і другом колишнього голови ОП Андрія Богдана - Андрієм Вавришем. Тоді Вавриш був заступником директора департаменту архітектури Київської міськдержадміністрації, який погоджував мурали. Вони заприятелювали.

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Пізніше Гео Лерос став радником міністра інформаційної політики України та був куратором муралів у київському метро на станції "Осокорки". Окрім цього він зняв кіно про київську поліцію. У ньому брали участь тодішній президент Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков і його перший заступник Ека Згуладзе.

Викривач корупції чи аферист?

Потім у Лероса почався політичний період. У 2019 році він став депутатом Верховної Ради від "Слуги народу", обравшись за списком під номером 23, став позаштатним радником українського президента Володимира Зеленського.

Остання позиція, утім, тривала для нього недовго. Українські ЗМІ та політологи називали Лероса нардепом з "групи" колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана через його дружбу з Андрієм Вавришем. Питання належності до цієї групи хоч залишається під питанням, але оприлюднення Леросом "плівок Єрмака" сталось уже після відставки Андрія Богдана в середині лютого 2020 року.

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Відтоді Лерос "невхідний" на Банкову, нещодавно йому спалили автомобіль, а Володимир Зеленський у своєму виступі на з'їзді "Слуги народу" 31 серпня назвав деяких депутатів "мікробами", які "забули, навіщо їх обрали до Ради". Гео Лерос сприйняв ці слова на свій рахунок і на пленарному засіданні Верховної Ради 1 вересня закинув президенту України покривання корупції, яку нібито очолює Єрмак. Він також заявив, що Зеленський несе відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиціонерів. Після цього Лероса виключили з фракції "Слуги народу". Тоді народний депутат 2 вересня заявив у Facebook, що стосовно нього відкрито два нові кримінальні провадження, не уточнивши, у чому саме його звинувачують. "Я добре знаю, говорити правду - невигідно, навіть небезпечно. Вчора мені додали ще дві кримінальні справи, а у п'ятницю мені спалили авто, але я почуваюся прекрасно, я вільна людина. Немає кращого відчуття, ніж свобода", - написав Лерос.

Політичного вибуху не буде

При цьому президент Зеленський заявив, що не давав жодних вказівок парламентській фракції "Слуга народу" про виключення з її складу Лероса. "У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії", - сказав Зеленський 2 вересня. Раніше він публічно заявляв, що Денис Єрмак, який став фігурантом записів про можливу корупцію під час призначення на державні посади, "точно не брав грошей" і "просто балакун". При цьому Гео Лероса глава держави назвав "аферистом".

Політолог Володимир Фесенко впевнений, що Гео Лерос став інструментом політичних ігор. "Він дуже емоційний і випадкова людина у політиці. Тому його просто використовують як інструмент у чужій війні, зокрема між колишнім і нинішнім головами Офісу президента - Богданом та Єрмаком", - припускає Фесенко. На його думку, ситуація з Леросом штучно провокується, аби посилити напругу між групами депутатів всередині "Слуги народу". Разом з тим політолог не вважає, що депутати "монобільшості" нині стануть на бік Лероса. "Він публічно зачепив Зеленського. Це прорахунок, оскільки для більшості депутатів "Слуги народу" критика Зеленського це табу. Тому декому може не подобатися, як Лероса виключили з фракції, але вони за ним не підуть, бо вони всі дуже лояльні до президента, який привів їх у політику", - пояснює Фесенко і прогнозує, що жодного вибуху незадоволених членів фракції та розвалу зараз у "Слузі народу" не буде.

Тривожні тенденції

Попри те, з якою метою і в яких інтересах оприлюднені Леросом "плівки Єрмака", факти корупції на них мають бути розслідувані, переконаний голова антикорупційної організації State Watch Гліб Каневський. Як відомо, НАБУ відкрило два кримінальні провадження за фактом публікації та змісту записів розмов Дениса Єрмака , одне з них - щодо керівника Офісу президента Андрія Єрмака, але згодом справи перекваліфікували і передали до поліції, а звідти до СБУ. "Розслідування має бути прозорим і публічним. Однак те, що справу передчасно забрали з НАБУ і передали до СБУ, в орган, який повністю залежить від Офісу президента і не може провести об'єктивне розслідування. Все це вказує на те, що у Зеленського немає політичної волі розслідувати корупцію у своїй команді", - сказав DW Гліб Каневський.

При цьому він вказує на тривожні тенденції у "Слузі народу", де готові мовчазно покривати можливі прояви корупції через "сліпу" відданість президенту. "Парламентська фракція "Слуги народу" чомусь навіть не створила слідчу комісію, аби розібратись, не захотіла дізнатися істину в цій історії, стати арбітром і третьою стороною, а просто стала придатком Офісу президента, а з Лероса зробила просто політичного зрадника", - коментує Гліб Каневський. Він не виключає, що покривання політичної корупції у провладній фракції буде з часом "цементуватися" дедалі більше.