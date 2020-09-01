Виключення Лероса: Зеленський каже, що не тиснув на "Слугу народу"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не тиснув на фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді для виключення з неї народного депутата Гео Лероса. Про це він сказав під час робочої поїздки до Харківської області у середу, 2 вересня.

"У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії", - наполіг Зеленський, цитує інформагентство "Інтеракс-Україна".

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Арахамія каже, що попереджав Лероса

Про те, що президент України не вимагав від фракції "Слуги народу" виключити Лероса, заявляє і голова фракції Давид Арахамія. За його словами, жодного тиску на народних депутатів не було, а президент не телефонував йому із проханням зібрати підписи за виключення Лероса.

Він також розповів про те, що у Лероса є особистий конфлікт з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Утім, раніше фракція ставилася до цього нейтрально, додав Арахамія, нагадавши, що тепер Лерос почав критикувати з трибуни Верховної Ради і Зеленського.

Глава фракції "Слуги народу" також сказав, що попереджав Лероса про можливі наслідки такої критики. "Я до нього підійшов і сказав: я маю інформацію, що сьогодні ти перейдеш "червону лінію" і вже говоритимеш на президента, ти розумієш наслідки? Він мені сказав: Так, я розумію", - розповів Арахамія.

Лерос звинуватив Зеленського в корупції

На пленарному засіданні Верховної Ради 1 вересня закинув президенту України покривання корупції, яку нібито очолює Єрмак. Він також заявив, що Зеленський несе відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиціонерів.

Після цього фракція "Слуги народу" почала збирати підписи за виключення Лероса зі свого складу. Сам народний депутат повідомив у Facebook, що відповідне доручення Арахамії особисто дав Зеленський. При цьому, президент, стверджує Лерос, тиснув на членів фракції, які не хотіли ставити свій підпис під документом. Того ж дня Лероса було виключено з фракції "Слуги народу".

Народний депутат 2 вересня заявив у Facebook, що стосовно нього відкрито два нові кримінальні провадження, не уточнивши, у чому саме його звинувачують. "Я добре знаю, говорити правду - невигідно, навіть небезпечно. Вчора мені додали ще дві кримінальні справи, а у п'ятницю мені спалили авто, але я почуваюся прекрасно, я вільна людина. Немає кращого відчуття, ніж свобода", - написав Лерос.