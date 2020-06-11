 Критик Зеленського: з фракції ″Слуги народу″ виключили Гео Лероса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2020

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Критик Зеленського: з фракції "Слуги народу" виключили Гео Лероса

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса. Перед цим він розкритикував Володимира Зеленського з трибуни парламенту.

Під час виступу Володимира Зеленського на з'їзді партії Слуга народу 31 серпня

Під час виступу Володимира Зеленського на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня

Парламентська фракція партії "Слуга народу" у вівторок, 1 вересня, вирішила виключити народного депутата Гео Лероса зі свого складу. Про це пресслужба політичної сили повідомила у Telegram-каналі партії.

"Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні.

Про своє виключення з фракції у соцмережі Facebook написав і сам Лерос.

Лерос розкритикував Зеленського з трибуни парламенту

Раніше цього дня народний депутат виступив з трибуни Верховної Ради, звинувативши президента України Володимира Зеленського у прикритті корупції, яку, за словами Лероса, очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Пане президенте, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха", - заявив народний депутат. Він також закинув Зеленському відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів і опозиційних політичних організацій.

Конфлікт Лероса з Андрієм Єрмаком

Напередодні президент України під час виступу на з'їзді партії "Слуга народу" заявив, що деякі народні депутати від цієї політичної сили забули, навіщо вони потрапили у Верховну Раду, і назвав їх "мікробами" і "бактеріями". "Я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху й історія не згадає їхні імена", - сказав Зеленський.

У березні цього року Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, схожа на брата Андрія Єрмака, обговорює призначення на державні посади. При цьому народний депутат систематично критикував керівника Офісу президента України та закидав йому корупцію.

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Зеленський у відповідь на цю критику заявив, що брат Єрмака "точно не брав грошей" за призначення на державні посади і є "просто балакуном". Гео Лероса президент України назвав "аферистом".

30 березня Державне бюро розслідувано порушило справу проти Лероса за публікацію відео з братом керівника Офісу президента України. А 28 серпня народний депутат повідомив, що його автомобіль підпалили невідомі. Поліція розслідує цей інцидент.

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