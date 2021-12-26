Більшість українців вважає, що країна рухається не туди - опитування

Більшість українців вважає, що події у країні розвиваються у неправильному напрямку. Таку думку висловили 68,5 відсотка респондентів, що взяли участь у соціологічному опитуванні Українського центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Лише 17 відсотків опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку.

Як зазначають соціологи, результати дослідження, опубліковані у п'ятницю, 24 грудня, майже не відрізняються від тих, що були рік тому (67 і 16,5 відсотка відповідно). Але вони істотно гірші, ніж у грудні 2019 року - тоді 44 відсотки українців вважали, що події розвиваються у правильному напрямку, а 36 відсотків - навпаки.

Загалом зараз лише 12 відсотків опитаних, оцінюючи ситуацію в країні, зазначили, що "все не так погано і жити можна". 39 відсотків заявили, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо". 44,5 відсотка респондентів вказали, що "жити важко, але можна потерпіти".

Думки українців залежать від віку, достатку та регіону

Як підкреслюють соціологи, серед тих респондентів, яким не вистачає грошей навіть на необхідні продукти, 63,5 відсотка відповіли, що терпіти таке становище вже неможливо і лише чотири відсотка вказали, що все не так погано. Проте серед респондентів з вищим рівнем достатку варіант відповіді "не все так погано" обрали 34 відсотка. 23,5 відсотка з цієї групи теж вказали, що теперішнє становище неможливо терпіти.

Окрім того, істотно відповіді респондентів відрізняються і у різних вікових групах: старші люди песимістичніші. Так 22 відсотки молодих людей (від 18 до 29 років) вважають, що все не так погано, а 27 відсотків - що терпіти вже неможливо. Половина респондентів у віці 60+ оцінили ситуацію негативно, і лише шість відсотків - позитивно.

За даними соціологів, найбільш песимістично налаштовані жителі півдня та сходу країни - найнегативнішу відповідь обрали 48 та 45 відсотків респондентів відповідно. На заході такої думки дотримуються 35,5 відсотка респондентів, а в центрі - 33 відсотка.

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Найбільша проблема - воєнний конфлікт на Донбасі

Опитані громадяни вказали, що найсерйознішою проблемою країни наразі вважають воєнний конфлікт на сході України (так заявили 66 відсотків респондентів) та підвищення тарифів на комунальні послуги (65 відсотків). До інших проблем українці віднесли низький рівень зарплат і пенсій (61 відсоток) та підвищення цін на основні товари (54 відсотки).

При цьому, лише п'ять відсотків українців зазначили, що з початку 2019 року матеріальне становище їхньої сім'ї покращилося. Більшість (55,5 відсотка) вказали, що воно погіршилось, ще 36 відсотків - що не змінилося.

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Нагадаємо, що 55 відсотків опитаних соціологами Центру Разумкова українців вважають президента Володимира Зеленського олігархом.