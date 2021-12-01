Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ

Наприкінці листопада 2021 року телеведучий Савік Шустер святкував день народження у литовському Вільнюсі, куди запросив колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, телеведучого Дмитра Гордона і лікаря Євгена Комаровського. В цей же час у Вільнюсі перебував бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє в середу, 1 грудня, "Українська правда" з посиланням на власне розслідування.

На кадрах, оприлюднених "УП", видно, як до vip-терміналу аеропорту "Бориспіль" 21 листопада прибувають Аваков, Гройсман, Гордон, Комаровський, а також співвласник "Савік Шустер Студіо" Павло Єлізаров. Як з'ясували журналісти, того дня з "Борисполя" майже одночасно злетіли два літаки: "Аеробус" Ахметова полетів у французький Париж, а чартерний "Боінг-733" - до Вільнюса, втім наступного дня борт Ахметова теж приземлився у Вільнюсі.

У розслідуванні йдеться, що в ці дні до Вільнюса також прибув брат мера Києва, боксер Володимир Кличко. Ахметова серед гостей Шустера помічено не було, але за даними журналістів, імовірно він прибув у Вільнюс для обговорення можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах із гостями дня народження.

Читайте також: Зеленський: В Україні готують спробу державного перевороту за участю Ахметова

У "Слузі народу" відреагували

Лідер фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія відреагував на оприлюднене розслідування. В коментарі ЗМІ він натякнув, що Ахметов може фінансувати створення нової політичної сили. Він зазначив, що про "блок РАЯ" (Разумков, Аваков, Яценюк. - Ред. ) поговорювали вже давно, а "Р (Разумков. - Ред.) - "там генеральний спонсор тусовочки".

Нагадаємо, що напередодні виходу розслідування, в Facebook Авакова з'явилося фото, на якому він, Гройсман, Шустер, Гордон і Комаровський стоять з обладунками на березі озера у Вільнюсі. "Так-так, це те, про що Ви подумали..", - підписав його ексмініср.

Читайте також: "Суцільна брехня": Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот