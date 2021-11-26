Зеленський: В Україні готують спробу державного перевороту за участю Ахметова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту за участю Росії та олігарха Ріната Ахметова 1-2 грудня.

"У нас є агентурна інформація, є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів", - зазначив Зеленський під час пресмарафону "30 запитань до президента України" в п'ятницю, 26 листопада.

На уточнення журналістів, чи готує особисто Ахметов держпереворот, Зеленський наголосив, що Ріната Ахметова "підставляють".

"Не Рінат Ахметов готує державний переворот. Деякі люди з Російської Федерації з деякими товаришами з України обговорюють, що суспільство готове нібито, що Ахметов готовий включитися в питання держперевороту, в зміну нинішнього президента", - уточнив Зеленський.

Він вважає, що близьке оточення Ахметова "втягує його у цю війну" і що це буде його "велика помилка". "Тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що, мовляв, Ахметов вже втягнутий до інформаційної війни. При цьому він сказав, що "не вірить у держперевороти" й "бігти нікуди не буде".

Президент додав, що запрошує Ахметова до Офісу президента для бесіди з огляду на наявні дані, адже, за словами Зеленського, "олігарх, може, й не знає про це". "Я запрошую його на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 листопада в Києві відбувається пресмарафон президента Зеленського, на який Офіс президента запросив 30 представників українських та міжнародних медіа.