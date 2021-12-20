 Понад половина українців не схвалює дії Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2021

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Новини

Понад половина українців не схвалює дії Зеленського

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Порошенко і Тимошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б шість політичних партій, якби парламентські вибори провели у середині грудня.

Підтримка Зеленського серед українців зростає

Підтримка Зеленського серед українців зростає

58,6 відсотка українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського, схвалюють - 26,4 відсотка, свідчать опубліковані у понеділок, 20 грудня, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Згідно з даними жовтневого опитування КМІС, рівень схвалення діяльності глави держави майже не змінився. Водночас у червні ці цифри суттєво відрізнялися: тоді дії президента схвалювали 34,1 відсотка опитаних, не підтримували - 52,7 відсотка респондентів.

Крім того, станом на середину грудня, переважна більшість населення - 65,3 відсотка - вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. У жовтні таких було 71,1 відсотка. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 18,3 відсотка. Це на 3,3 відсотка більше порівняно з жовтнем.

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Президентський рейтинг 

Водночас Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися у середині грудня, за нього проголосували б 27,6 відсотка тих, хто пішов би голосувати і визначився з вибором.

Згідно з жовтневим опитуванням КМІС, рейтинг Зеленського становив 24,7 відсотка. 

Станом на грудень за лідера партії "Європейська солідарность", експрезидента Петра Порошенка готові проголосувати 16 відсотків, а за співголову фракції ОПЗЖ Юрій Бойко - 9,4 відсотка. Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (9 відсотків), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6,6 відсотка) та ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков (5,9 відсотка).

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Однак, як вказують соціологи, Зеленський має найвищий антирейтинг серед кандидатів. За нього за жодних обставин не голосували б 30,7 відсотка серед усіх респондентів. За Порошенка не проголосували б 29 відсотків опитаних.

Рейтинг український партій

Шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулись найближчим часом. Згідно з результатами опитування КМІС, за партію "Слуга народу" станом на середину грудня готові проголосувати 17,6 відсотка українців серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці в рейтингу залишається партія "Європейська солідарність" з 16,5 відсотка підтримки.

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Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" підтримали б 13,7 відсотка виборців, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 13,6 відсотка, партію "Розумна політика" - 6,5 відсотка, партію "Сила і честь" - 5,5 відсотка, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,6 відсотка.

Зазначається, що порівняно з жовтнем рейтинг топпартій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання - у межах статистичної похибки, хоча є тенденція до зниження підтримки "ОПЗЖ".

КМІС проводив опитування з 9 по 17 грудня методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Опитано 2025 респондентів в усіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей.

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