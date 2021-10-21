"Європейська солідарність" випередила "Слугу народу" в рейтингу партій - КМІС

Політична партія експрезидента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" уперше обігнала в електоральному рейтингу політсилу чинного глави держави Володимира Зеленського "Слуга народу". Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 15-18 жовтня 2021 року. Його результати оприлюднено на сайті КМІС у четвер, 21 жовтня.

У респондентів запитали, яку партію вони підтримали б, якби вибори до Верховної Ради проводилися найближчої неділі. Найвищу підтримку в опитаних отримали чотири партії: "Європейська солідарність" (13,9 відсотка серед усіх респондентів), "Слуга народу" (13,7), "Батьківщина" (12) та ОПЗЖ (11,5). Водночас серед тих опитаних, які визначилися з вибором, "Євросолідарність" набрала 15,7 відсотка, "Слуга народу" - 15,5, "Батьківщина" - 13,6, ОПЗЖ - 13.

Партія президента Зеленського опустилася в рейтингу на друге місце

Далі йдуть "Сила і честь" (7,6 відсотка серед усіх респондентів і 8,6 відсотка серед тих, хто визначився з вибором), "Наші" (5 і 5,7), РПЛ (4,9 і 5,6), "Українська стратегія Гройсмана" (4,9 і 5,6). В інших партій підтримка складає менше чотирьох відсотків.

"Європейська солідарність" як головна опозиційна сила

Відповідно до опитування, серед чотирьох парламентських партій головною опозицією до влади респонденти вважають "Європейську солідарність" (27,2 відсотка) та ОПЗЖ (24,3). Ще 17,5 відсотка назвали головною опозицією "Батьківщину", а 4,4 відсотка - "Голос".

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На думку 44,9 відсотка респондентів, теперішня влада не відрізняється від попередньої. 29,9 відсотка опитаних вважають нинішню владу гіршою за попередню, а 22 відсотки - кращою.

Опитування проводилося серед 1,2 тисячі повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2 відсотка.