"На одного ворога менше": У Раді спалахнув скандал через висловлювання депутатки

Керівницю комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, народну депутатку від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову можуть відсторонити від участі у пленарних засіданнях Верховної Ради на п'ять днів за висловлювання про смерть депутата від групи "За майбутнє" Антона Полякова. Відповідний лист від усіх фракцій парламенту направили до комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

"Ми сьогодні підписали від усіх фракцій листа на регламентний комітет, щоб вони це розглянули й усунули її (Третьякову. - Ред.) на п'ять днів пленарних засідань", - повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу зі співголовою групи "За майбутнє" Тарасом Батенком у п'ятницю, 8 жовтня, в кулуарах парламенту.

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У той же час Батенко підкреслив, що спікера Ради і голову регламентного комітету також просять відкликати Третьякову з посади голови очолюваного нею парламентського комітету.

Раніше член депутатської групи ”Партія "За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту заявив, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" з приводу смерті Полякова Третьякова написала: "На одного ворога менше". Факт цього висловлювання було підтверджено депутатами від "Слуги народу". Зокрема, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що фракція має намір обговорити можливі політичні наслідки для Третьякової через її вислів.

Попередні скандальні заяви Третьякової

Нагадаємо, що це не перша скандальна заява Третьякової. У червні 2020 року вона під час публічного виступу заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти".

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Обставини смерті Полякова

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва. За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, заявили у пресслужбі Київської прокуратури.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано дорогою в таксі, його намагалися реанімувати патрульні та лікарі швидкої, але констатували смерть.