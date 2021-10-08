Прокуратура назвала попередню причину смерті народного депутата Полякова

Народного депутата Антона Полякова (депутатська група "За майбутнє") у ніч на п'ятницю, 8 жовтня, знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, заявили у пресслужбі Київської прокуратури.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", - говориться у повідомленні прокуратури.

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Обставини смерті Полякова

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано дорогою в таксі, його намагалися реанімувати патрульні та лікарі швидкої, але констатували смерть.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, Полякова у непритомному стані виявили патрульні в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому, додала Венедіктова. Вона запевнила, що Офіс генпрокурора швидко та об'єктивно встановить причину смерті нардепа.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження

У поліції зазначили, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

Нагадаємо, у грудні 2019 року народного депутата Антона Полякова виключили зі складу фракції "Слуга народу", оскільки він голосував усупереч позиції фракції. У червні 2020 року він увійшов до депутатської групи "За майбутнє".