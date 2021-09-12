 Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду

Раніше суддю Печерського райсуду Віталія Писанця знайшли мертвим у Київській області.

Офіс генпрокурора України взяв під контроль перебіг розслідування смерті судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця

Офіс генерального прокурора України взяв під контроль перебіг розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Про це в неділю, 12 вересня, повідомила пресслужба відомства.

"Зараз тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз", - йдеться в повідомленні. За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня в селі Погреби в Київській області.

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Суддю Писанця знайшли мертвим у цьому селі. За фактом смерті судді правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Віталій Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 до 2011 року, а з 2011 до 2015 року працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанець був переведений до Печерського райсуду Києва. У столичному суді Писанець, зокрема, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судочинця.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

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  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

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  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


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