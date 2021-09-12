Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду

Офіс генерального прокурора України взяв під контроль перебіг розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Про це в неділю, 12 вересня, повідомила пресслужба відомства.

"Зараз тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз", - йдеться в повідомленні. За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня в селі Погреби в Київській області.

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Суддю Писанця знайшли мертвим у цьому селі. За фактом смерті судді правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Віталій Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 до 2011 року, а з 2011 до 2015 року працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанець був переведений до Печерського райсуду Києва. У столичному суді Писанець, зокрема, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судочинця.