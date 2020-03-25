Стрілянина у будинку ексміністра Кожари: оголошено підозру його дружині

Прокуратура Київської області повідомила про підозру дружині колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари за завідомо неправдиві показання, які вона дала як свідок. Ідеться про свідчення у справі про вбивство, в якому підозрюють її чоловіка. Відповідну інформацію поширила в п'ятницю, 10 квітня, пресслужба обласної прокуратури.

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"Своїми неправдивими показаннями дружина намагалася сприяти своєму чоловікові в уникненні відповідальності за протиправне позбавлення життя іншої людини", - йдеться в повідомленні. При цьому імені ексміністра та його дружини в прокуратурі не називають.

Згідно з повідомленням, у прокуратурі встановили, що дружина ексміністра навмисне повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини скоєння вбивства її чоловіком. Згодом вона надала неправдиві свідчення в суді під час розгляду суддями клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького. 25 березня ексурядовця затримали співробітники Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, перебуваючи за місцем проживання у своєму будинку в Києво-Святошинському районі, спільно зі своєю дружиною і знайомим вживали алкогольні напої. У цей час між чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний пістолетом ударив потерпілого в потилицю. Після цього вистрілив в голову потерпілого, від чого останній помер на місці. Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Старицького як самогубство, однак потім перекваліфікували на умисне вбивство.

Вже 26 березня дружина Кожари зізналася, що Старицького випадково вбила вона, наполягаючи на невинуватості свого чоловіка. 27 березня суд заарештував колишнього міністра до 25 травня з можливістю внесення застави в розмірі понад 14 мільйонів гривень.