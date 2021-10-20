 77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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Новини

77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування

Понад три чверті українців вважають неприйнятним, щоб найвищі посадові особи володіли офшорними рахунками, свідчить опитування КМІС.

Візуалізація Pandora Papers

Pandora Papers візуалізація

77 відсотків українців вважають, що найвищі посадові особи в державі і провідні політики не мають володіти офшорними рахунками. Водночас 15,6 відсотка респондентів не вбачають в офшорах посадовців нічого поганого, свідчать опубліковані у середу, 20 жовтня, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Думка українців про Pandora Papers

КМІС також запитав українців, чи знають вони щось про міжнародне журналістське розслідування Pandora Papers, яке викрило офшорні компанії світових лідерів, зокрема Володимира Зеленського.

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37 відсотків респондентів сказали, що вперше чують про розслідування. 61,7 відсотка українців знають про розслідування, хоча з них лише 13,8 відсотка відповіли, що поінформовані достатньо добре, а 47,9 відсотка сказали, що щось чули, але не знають деталей.

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При цьому, незалежно від того, знали чи ні до опитування українці про це розслідування, майже 57 відсотків респондентів вірять, що Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а олігарх Ігор Коломойський виводив кошти з "ПриватБанку", в тому числі через "95 квартал". Не вірять у це 22,6 відсотка респондентів.

Опитування провели з 15 по18 жовтня в усіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Соціологи опитали методом телефонного інтерв'ю 1200 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує 3,2 відсотка.

Pandora Papers і Зеленський

Як повідомлялось, матеріали журналістського розслідування Pandora Papers, оприлюднені 3 жовтня, свідчать про можливу схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам Зеленського та його оточення.

Журналісти знайшли підтвердження, що офшорні фірми Зеленського та його команди нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з Коломойським у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

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Компанії, які, ймовірно, перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у "відмиванні" мільярдів доларів з "Приватбанку", співвласником якого був Коломойський. Переказ грошей начебто відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" - ту, через яку олігарх міг "відмивати" кошти. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "Кварталу 95" мала рахунок у цьому банку. Як йдеться у розслідуванні, офшори Зеленського "могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей". 

 

Дивитись відео 05:31

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021)

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