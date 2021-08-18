Перважна більшість українців пишається своїм громадянством - опитування

Перважна більшість українців пишається своїм громадянством. Про це свідчать оприлюднені у четвер, 19 серпня, результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Загалом 72 відсотки опитаних скоріше або дуже пишаються українським громадянством і лише 18,5 відсотка заявили, що швидше або зовсім не пишаються ним.

Що стосується ідентифікації, то 59 відсотків опитаних насамперед вважають себе громадянами України, водночас порівняно часто трапляється ідентифікація з населеним пунктом - 19 відсотків. Ще 11 відсотків насамперед ідентифікують себе з жителями регіону, в якому вони проживають.

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Українців об'єднує віра в майбутнє та спільні труднощі

На думку опитаних, віра в краще майбутнє найчастіше об'єднує людей в українському суспільстві - такої думки дотримуються 36 відсотків. Друге місце серед об'єднавчих чинників посідають спільні труднощі життя - 29,5 відсотка.

Крім того, важливими об'єднавчими моментами, на думку українців, є сімейні та дружні почуття (27 відсотків), патріотичні (25,5 відсотка), а також незадоволеність владою і прагнення спільно долати труднощі життя (по 22 відсотки). Лише 8 відсотків респондентів зазначили, що українців нічого взагалі не об'єднує.

Оцінюючи успіхи та невдачі України як держави за 30 років, 29 відсотків опитаних вважають, що було більше негативного, і 46 відсотків зазначають, що негативного та позитивного за ці роки було приблизно порівну. Водночас 18 відсотків респондентів вважають, що було більше позитивного.

Серед порівняно успішних сфер українці назвали забезпечення рівноправності чоловіків і жінок, утвердження свободи слова, формування української нації, побудову демократії та зміцнення обороноздатності країни.

Найменше, на думку респондентів, Україні вдалося бути успішною в боротьбі з корупцією, злочинністю та у встановленні соціальної справедливості.

Проблеми: корупція та війна

Відповідаючи на відкрите запитання, без зазначених варіантів відповідей, про те, що було найбільшою перешкодою для розвитку України, українці назвали корупцію - 38,5 відсотка, і ще 18 відсотків зазначили, що це війна. При цьому 5,9 відсотка респондентів вважають, що перешкодою в розвитку держави є некомпетентність влади.

Більшість респондентів (69 відсотків) вважає, що Україна спроможна подолати проблеми та труднощі, але більше половини опитаних кажуть, що це можна зробити тільки у віддаленій перспективі.

Сильний лідер та демократія

Попри те, що більшість українців хочуть бачити керівником держави сильного політика, при цьому вони виступають за демократію як найбільш бажаний тип державного устрою і висловлюються проти потенційних порушень законодавства таким лідером. Зокрема 54 відсотки вважають, що кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж законодавство. Протилежної думки дотримуються чверть опитаних.

Серед тих, кого респонденти бачать на місці сильного лідера, переважно лідери президентських електоральних симпатій: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко.

Водночас 54 відсотки респондентів вважають, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. При цьому майже 20 відсотків респондентів вважають, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний, а 17 відсотків опитаних сказали, що для них не має значення, чи є демократія в країні.

53 відсотки опитаних вважають, що в Україні люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. Також українці схильні оптимістично оцінювати демократичне майбутнє: 37 відсотків респондентів вважають, що наступні 10 років рівень демократії та законності в Україні покращиться. Протилежної думки дотримується 21 відсоток опитаних.

Загальнонаціональне дослідження провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.