 Понад 60 відсотків українців не задоволені розвитком подій в Україні - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2021

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Новини

Понад 60 відсотків українців не задоволені розвитком подій в Україні - опитування

За даними опитування "Соціс", Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" очолюють рейтинги політичних уподобань українців.

Промисловість у Маріуполі (архівне фото)

61,2 відсотка опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", опубліковані у четвер, 10 червня. Водночас 21,1 відсотка учасників опитування дотримуються думки, що країна розвивається у правильному напрямі, а 17,7 відсотка не змогли відповісти на це питання.

Крім цього, 54,2 відсотка респондентів зазначили, що їхнє матеріальне становище за останні два роки погіршилося, у 9,1 відсотка воно покращилося, у 35,3 відсотка - не змінилося, тоді як 1,5 відсотка не змогли відповісти.

Як нагадує агенція "Українські новини", у грудні 2020 року 66,8 відсотка опитаних Центром Разумкова вважали, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, а 16,5 відсотка - у правильному.

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Свіжі рейтинги Зеленського і Порошенка

Згідно з новим опитуванням, за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 28,1 відсотка опитаних, які визначилися з уподобаннями і пішли б на президентські вибори. За експрезидента Петра Порошенка свої голоси віддали б 16,7 відсотка учасників опитування. Лідерка "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, за цими даними, отримала би 12,2 відсотка голосів.

Своєю чергою, голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко отримав би 9,6 відсотка голосів респондентів, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко 9,2 відсотка, експрем'єр Володимир Гройсман - 4,4 відсотка, а ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв і голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук по 4 відсотки, решта кандидатів не набирає більше 2,4 відсотка.

Рейтинг український партій

21 відсоток опитаних "Соцісом", що визначилися і прийшли б на вибори до Верховної Ради, проголосували б за партію "Слуга народу". Натомість 18,2 відсотка підтримали б "Європейську солідарність", а 13,5 відсотка - ОПЗЖ.

Ще 12,9 відсотка проголосували б за ВО "Батьківщина", 7 відсотків - за "Силу і честь". Решта партій, згідно з опитуванням, не долають 5-відсоткового бар'єра для проходження в парламент.

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Нагадаємо, у лютому 19,2 відсотка опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і "Соцісом" готові були віддати свої голоси за "Євросолідарність", 17,8 відсотка - за ОПЗЖ, 17,6 відсотка - за "Слугу народу", 11,4 відсотка - за "Батьківщину", 8,5 відсотка - за "Силу і честь" на виборах до Ради.

Опитування "Соціс" провели з 28 травня до 3 червня. Всього було опитано дві тисячі повнолітніх респондентів у всіх регіонах на підконтрольній Києву території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка. 

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