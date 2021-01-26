Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" просів - опитування КМІС

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку лютого, партію "Європейська солідарність" підтримали б 18,1 відсотка українців, які визначилися з вибором, а "Опозиційну платформу - За життя" - 16,8 відсотка.

Про це свідчать дані опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології у четвер, 11 лютого.

За даними дослідження, одразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки: за "Євросолідарність" віддали б свій голос 12,2 відсотка всіх респондентів і 18,1 відсотка серед тих, хто визначився з вибором; за партію "ОПЗЖ" - відповідно 11,4 відсотка і 16,8 відсотка, а за партію "Слуга народу" - 10,5 відсотка і 15,5 відсотка.

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Дещо відстає від трійки лідерів партія "Батьківщина" - за неї готові проголосувати 8,9 відсотка і 13,2 відсотка відповідно. Далі йдуть партія "Сила і честь" (4,3 відсотка і 6,3 відсотка) та Радикальна партія (3,5 відсотка і 5,2 відсотка).

Підтримку на рівні трохи нижче прохідного бар'єру мають "Партія Шарія" (2,6 відсотка та 3,9 відсотка), "Голос" (2,5 відсотка та 3,7 відсотка) і "Українська стратегія Гройсмана" (2,1 відсотка і 3,2 відсотка).

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Порівняно з даними опитування від 22 січня знизилася підтримка ОПЗЖ (на 4,3 відсотка серед усіх респондентів і на 3,9 відсотка серед тих, хто визначився), натомість дещо зросла - "Слуги народу" (2 відсотки серед усіх і 4,3 відсотка серед тих, хто визначився). Підтримка "Євросолідарності" зросла на +0,6 відсотка всіх респондентів і +2,8 відсотка серед тих, хто визначився.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проводилося 5-7 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Було опитано 2 005 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка.

Можливий вплив рішення РНБО на зниження популярності ОПЗЖ

Опитування провели після введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. У КМІС зазначають, що отримані результати опитування не дають інформації щодо причин динаміки рейтингів, для чого необхідні окремі дослідження. Проте соціологи звертають увагу, що опитування 22 січня припало на період тарифних протестів, які підтримують понад 90 відсотків жителів України, а також на кінець локдауну, до якого багато людей мають критичне ставлення. Ці фактори негативно позначилися на підтримці влади і були сприятливими для опозиційних сил.

А до проведення поточного опитування влада здійснила низку кроків "для стабілізації ситуації в соціально-економічній сфері, а також були резонансні внутрішньополітичні заходи, основний з яких - рішення РНБОУ щодо заборони трансляції трьох телеканалів". Це, на думку фахівців КМІС, могло сприяти як підвищенню підтримки влади, так і окремих опозиційних сил (вочевидь мається на увазі "Євросолідарність". - Ред.).

"Стосовно рейтингу ОПЗЖ потрібно враховувати, що рейтинг міг знизитися як за рахунок зміни поглядів окремих її колишніх прихильників з огляду на заяви РНБОУ, так і за рахунок того, що деякі її прихильники під час опитувань більшою мірою стали "приховувати" свої реальні погляди", - йдеться у коментарі фахівців КМІС. Соціологи наводять як приклад недооцінку у даних екзитполів підтримки кандидата від ОПЗЖ Юрія Бойка у першому турі виборів президента 2019 року, оскільки частина його виборців менш схильна брати участь в опитуваннях і щиро відповідати. Таку ж тенденцію можна було спостерігати і на місцевих виборах.