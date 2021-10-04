Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського

Документи журналістського розслідування Pandora Papers, оприлюднені в неділю, 3 жовтня, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам Володимира Зеленського та його оточення. Про це повідомляє "Слідство.інфо".

Журналісти знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. Ідеться про схему, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

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Раніше невідомий офшор Зеленського

Журналісти запевняють, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У центрі цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, фірмою Maltex у рівних частках володіли Володимир Зеленський та його дружина, брати Сергій та Борис Шефіри, а також сценарист та режисер продуктів студії "Квартал 95" Андрій Яковлев.

Номінальним власником центру мережі, за даними журналістів, виступала інша компанія - Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" - документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії, зазначається в розслідуванні.

Як з'ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально було сплачено як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції. "Внесок у капітал - це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими", - заявив він.

Відмивання грошей з "Приватбанку"?

Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку" - співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, як зазначає "Слідство.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" - ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "Кварталу 95" мала рахунок у цьому банку. Тобто, як стверджує "Слідство.Інфо", офшори Зеленського "також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей".

Журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Утім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".

Інші українці-фігуранти Pandora Papers

У розслідуванні Pandora Papers також фігурує ще низка українців. Серед них - донька екскерівника Адміністрації президента України Бориса Ложкіна Анастасія, олігарх Геннадій Боголюбов, колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа Ігор Воронін, донька колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова Тетяна, міністр культури Олександр Ткаченко, найбагатший українець Рінат Ахметов, а також народний депутат Олександр Герега разом з дружиною Галиною.

Нагадаємо, розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером, президентом України Володимиром Зеленським, королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Кенії Ухуру Кеніатою, а також впливові мільярдери були або донині пов'язані з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки. Офшорні рахунки часто використовуються, щоб таємно розпоряджатися величезними сумами грошей і приховувати справжні статки особи. Загалом понад 600 журналістів з усього світу рік досліджували 11,9 мільйона офшорних документів, оприлюднених у проєкті Pandora Papers.