"Жодної нової деталі": Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що ні він, ні представники студії "Квартал 95" не займалися відмиванням грошей. Коментуючи розслідування Pandora Papers вперше в неділю, 17 жовтня, глава держави зазначив, що не побачив там "жодної нової деталі".

"В 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка (експрезидента Петра Порошенка. – Ред.), який показував, тому що розумів, що проти мене нічого нема, "бруду" ніякого нема, - сказав Зеленський телеканалу ICTV, - Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Тішить, що жодної нової деталі я не побачив. Це вказує на те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов".

Читайте також: Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам?

Зеленський підкреслив, що ні він, ні жоден член студії "Квартал 95" не займався відмиванням грошей, а бізнес побудував "без бюджетів", "без держави" та "з нуля".

Що є в Pandora Papers про Зеленського

Документи журналістського розслідування Pandora Papers, оприлюднені 3 жовтня, свідчать про можливу схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам Зеленського та його оточення.

Журналісти знайшли підтвердження, що офшорні фірми Зеленського та його команди нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з Коломойським у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Компанії, які, ймовірно, перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у "відмиванні" мільярдів доларів з "Приватбанку", співвласником якого був Коломойський. Переказ грошей начебто відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" - ту, через яку олігарх міг "відмивати" кошти. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "Кварталу 95" мала рахунок у цьому банку. Як йдеться у розслідуванні, офшори Зеленського "могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей".