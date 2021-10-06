Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що раніше був власником офшорних компаній і не бачить у цьому явищі "нічого поганого". Одна з таких компаній зараз належить його дружині, розповів Арахамія в кулуарах Верховної Ради у середу, 6 жовтня, коментуючи журналістське розслідування Pandora Papers.

"Я ще не передивився (розслідування Pandora Papers. - Ред.), чесно кажучи. Але ж там історія, якій дев'ять років, коли це було в бізнесі. (...) У мене, до речі, теж було багато офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес", - заявив Арахамія.

На думку політика, у наявності офшорних компаній є і позитивна, і негативна сторони. Позитивна полягає у тому, що такі компанії зазвичай підпадають під міжнародну юрисдикцію, яка може захистити майно їхніх власників. Негативна, як вважає народний депутат, полягає у тому, що це "потенційні маніпуляції з податками, з чим треба боротися".

Арахамія нагадав про "антиофшорний" закон

Крім того, Арахамія наголосив, що з 1 січня 2022 року українцям не доведеться позбавлятись офшорних компаній, "адже почнуть діяти норми "антиофшорного" закону".

Ідеться про закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, ухвалений парламентом у 2000 році. З набуттям ним чинності, на думку Арахамії, "негативний аспект" офшорних компаній зникне, адже їх можна буде офіційно показувати в Україні та сплачувати податки на прибутки від їхньої діяльності.

Читайте також: Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс "Приватбанку" з Pandora Papers

Викриття Pandora Papers

Нагадаємо, документи журналістського розслідування Pandora Papers, оприлюднені 3 жовтня, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам Володимира Зеленського та його оточення.

Журналісти знайшли підтвердження інформації, опублікованої ще під час президентських перегонів весною 2019 року. Ідеться про схему, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року - у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1", - нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.