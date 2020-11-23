Давид Арахамія очолив політраду партії "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" утворила політраду, яку очолив лідер фракції політсили у Верховній Раді Давид Арахамія. Партія також вирішила попросити Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.
Партія "Слуга народу" під час з'їзду в суботу, 13 березня, прийняла рішення про створення політичної ради і національної ради громад партії. Політраду очолив лідер фракції партії у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
Заступниками голови політради обрані Руслан Стефанчук, Євгенія Кравчук, Андрій Мотовиловець, Вадим Галайчук, а секретарем - Анатолій Остапенко. Ще 8 заступників оберуть на наступних засіданнях. До політради увійдуть 73 члени партії "Слуга народу". За словами голови політсили Олександра Корнієнка, політраду партії згодом доукомплектують
Членами політради стали серед інших віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Політрада розроблятиме тактику і стратегію політсили, приймати рішення про вступ до політичних союзів - зокрема, контактів з європейськими партіями. А національна рада громад у свою чергу стане майданчиком для обговорення проектів державних рішень у сфері місцевого самоврядування, регіональної політики та обміну досвідом між регіональними організаціями, стверджують у партії.
Члени партії "Слуга народу" мають намір закликати президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін, повідомив Давид Арахамія. "Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить, це вже його особисте рішення", - сказав він після з'їзду партії, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Ранішк цього дня, виступаючи на з'їзді партії, Зеленський зазначив, що у політсили починається новий період діяльності, коли всі помилки переосмислено і висновки зроблено.