Давид Арахамія очолив політраду партії "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" під час з'їзду в суботу, 13 березня, прийняла рішення про створення політичної ради і національної ради громад партії. Політраду очолив лідер фракції партії у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Заступниками голови політради обрані Руслан Стефанчук, Євгенія Кравчук, Андрій Мотовиловець, Вадим Галайчук, а секретарем - Анатолій Остапенко. Ще 8 заступників оберуть на наступних засіданнях. До політради увійдуть 73 члени партії "Слуга народу". За словами голови політсили Олександра Корнієнка, політраду партії згодом доукомплектують

Членами політради стали серед інших віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Під час голосування на з'їзді партії "Слуга народу"

Політрада розроблятиме тактику і стратегію політсили, приймати рішення про вступ до політичних союзів - зокрема, контактів з європейськими партіями. А національна рада громад у свою чергу стане майданчиком для обговорення проектів державних рішень у сфері місцевого самоврядування, регіональної політики та обміну досвідом між регіональними організаціями, стверджують у партії.

Арахамія: Проситимемо Зеленського піти на другий термін

Члени партії "Слуга народу" мають намір закликати президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін, повідомив Давид Арахамія. "Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить, це вже його особисте рішення", - сказав він після з'їзду партії, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Ранішк цього дня, виступаючи на з'їзді партії, Зеленський зазначив, що у політсили починається новий період діяльності, коли всі помилки переосмислено і висновки зроблено.