З'їзд "Слуги народу": Зеленський заявив про очищення команди від "засланих козачків"

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 березня, під час виступу на з'їзді партії "Слуга народу" зазначив, що його команда поступово очищується від випадкових людей.

"Ми поступово очищаємо команду від "засланих козачків" і випадкових людей... і ми готові рухатися далі", - заявив Зеленський.

Він також додав, що у партії "Слуга народу" починається новий період діяльності, коли всі помилки переосмислено і висновки зроблено. "Тому депутати партії мають забути про фразу "Так, але", коли йдеться про виконання даних народу обіцянок", - цитує Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна".

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Також під час виступу Зеленський закликав нардепів фракції "Слуга народу" до відповідального голосування за важливі для країни закони. "Ми ніколи не зробимо нашу країну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. Я вважаю, у вас можуть бути дискусії щодо деталей, але якщо йдеться про принципові для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів, голосів "Слуги народу", - заявив Зеленський, виступаючи на з'їзді партії в Києві.

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"Вам має бути однаково, як голосують інші партії, - нехай це залишиться на їхній совісті", - додав президент.

"Олігархи" і "тіньові царі"

Також під час виступу Зеленський окремо зупинився на переліку тих, хто, на його думку, виступає проти змін у країні.

"Проти нас - стара система, олігархи, їхні ЗМІ, судді, депутати, які втратили недоторканність, чиновники, які втратили схеми, тіньові царі, які скуповували землю, яка нібито не продається, тіньові букмекери, які заробляли мільярди, не заплативши жодної гривні в бюджет. Ті, хто нас поливав останніми словами, а тепер набиваються в друзі, і ті, хто були друзями, а тепер поливають останніми словами", - заявив Зеленський, передає агентство "Українські новини".

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"Список можна продовжувати, але він не має значення. Не важливо, хто проти нас, а важливо, за кого ми, а це понад 40 мільйонів громадян України", - додав він і закликав депутатів "зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, які імітують бурхливу діяльність".