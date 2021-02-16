 Зеленський пообіцяв українцям ″суд у смартфоні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

Зеленський пообіцяв українцям "суд у смартфоні"

ІТ-рішення можуть стати "дієвим кроком" на шляху до усунення зловживань і забезпечення прозорості суду, вважає президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський хоче бачити судову реформу в Україні

Володимир Зеленський хоче бачити судову реформу в Україні

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям "суд у смартфоні". Про це він повідомив у понеділок, 1 березня, під час форуму "Україна 30". "Усунення зловживань і забезпечення прозорості суду - це виклик. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми хочемо й обов'язково зробимо "суд у смартфоні", - сказав Зеленський, цитує агентство "Українські новини".

Коли більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн-формат, це прискорить судовий процес, мінімізує корупцію і можливості для зловживань, переконаний Зеленський.

"Нагальні проблеми, які вимагають негайного лікування - це, зокрема, брак нових суддів. Як наслідок - надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя. Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а іноді й роками чекати розгляду їхньої справи", - розповів Зеленський.

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У цьому контексті він наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також удосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. 

Створення суду присяжних

Водночас Зеленський наголосив на необхідності детального обговорення формату суду присяжних в Україні. "Важливим питанням також є участь громадян у здійсненні правосуддя. Ми впроваджуємо в країні народовладдя, а це не лише місцеві й усі українські референдуми. Одним із його інструментів є суд присяжних", - сказав Зеленський.

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Президент повідомив, що вже готові два законопроєкти, які дадуть старт роботі суду присяжних, модель і формат якої ще будуть обговорювати.

Зеленський вказав також на необхідність реформи Конституційного Суду.

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