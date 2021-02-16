Президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям "суд у смартфоні". Про це він повідомив у понеділок, 1 березня, під час форуму "Україна 30". "Усунення зловживань і забезпечення прозорості суду - це виклик. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми хочемо й обов'язково зробимо "суд у смартфоні", - сказав Зеленський, цитує агентство "Українські новини".

Коли більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн-формат, це прискорить судовий процес, мінімізує корупцію і можливості для зловживань, переконаний Зеленський.

"Нагальні проблеми, які вимагають негайного лікування - це, зокрема, брак нових суддів. Як наслідок - надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя. Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а іноді й роками чекати розгляду їхньої справи", - розповів Зеленський.

Читайте також: "Країна в смартфоні" по-естонськи: цифрова держава як ключ до подолання корупції

У цьому контексті він наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також удосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Створення суду присяжних

Водночас Зеленський наголосив на необхідності детального обговорення формату суду присяжних в Україні. "Важливим питанням також є участь громадян у здійсненні правосуддя. Ми впроваджуємо в країні народовладдя, а це не лише місцеві й усі українські референдуми. Одним із його інструментів є суд присяжних", - сказав Зеленський.

Читайте також: Країна у смартфоні: українці зможуть користуватися цифровими паспортами

Президент повідомив, що вже готові два законопроєкти, які дадуть старт роботі суду присяжних, модель і формат якої ще будуть обговорювати.

Зеленський вказав також на необхідність реформи Конституційного Суду.

Читайте також: Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС

Дивитись відео 01:47 Поділитись Від "еМалятко" до "е-пенсія": що українці вже нині можуть оформити онлайн (12.08.2019) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Nmjp Від "еМалятко" до "е-пенсія": що українці вже нині можуть оформити онлайн (12.08.2019)